Kriget kan starta redan i morgon

Under ett möte på torsdagen sade Trump att förhandlingarna är svåra men att ett avgörande närmar sig.

– Vi måste få till ett meningsfullt avtal. Annars händer dåliga saker, sade presidenten.

– Kanske kommer vi att nå ett avtal. Ni kommer att få veta det inom de närmaste, förmodligen tio, dagarna.

Iran har sedan tidigare förklarat att flera av de krav som Israel/USA ställer – bland annat att Iran ska förstöra sitt ballistiska robotförsvar – inte är möjliga att gå med på då det i praktiken gör landet till ett fritt byte för israeliska attacker.

Enligt CBS News har säkerhetspolitiska rådgivare upplyst Trump om att militären är redo för eventuella angrepp mot Iran redan på lördag. Något slutgiltigt beslut är dock ännu inte fattat.

Wall Street Journal rapporterar att den amerikanska militära uppbyggnaden i Mellanöstern är den största sedan invasionen av Irak 2003. Två hangarfartygsgrupper, bombflyg och stridsflyg har skickats till regionen.

– Det finns många skäl och argument som man skulle kunna anföra för ett angrepp mot Iran, men diplomati är alltid presidentens förstahandsval, säger Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt.

Hon tillägger:

– Iran skulle göra mycket klokt i att göra en uppgörelse med president Trump och hans administration.

Irans högste ledare ayatolla Ali Khamenei svarar på den amerikanska upptrappningen med att hota sänka USA:s hangarfartyg.

"USA:s president säger ständigt att USA har skickat ett krigsfartyg mot Iran. Självklart är ett krigsfartyg en farlig militär utrustning. Men farligare än det krigsfartyget är det vapen som kan skicka det krigsfartyget till havets botten", skriver Khamenei på X.

Samtidigt fortsätter de medlade samtalen i Genève om Irans kärnprogram. Enligt Vita huset har vissa framsteg gjorts, men parterna står fortfarande långt ifrån varandra.