Trumps krig för Israel
Trump överväger massmord på Irans ledarskap

Publicerad 19 februari 2026 kl 18.38

Utrikes. USA:s president Donald Trump överväger ett militärt angrepp mot Irans ledarskap som enligt Wall Street Journal skulle syfta till att "döda mängder av iranska politiska och militära ledare”. Något beslut ska ännu inte vara fattat.

Trumps krig för Israel

Enligt WSJ har presidenten informerats om flera möjliga insatser.

Ett av alternativen är en potentiellt flera veckor lång bombkampanj med syftet att "döda mängder av iranska politiska och militära ledare" och därigenom bana väg för ett regimskifte.

Andra scenarier uppges vara inriktade på Irans kärn- och robotanläggningar.

CBS News uppger att Trump informerats om att den amerikanska militären kan vara redo att slå till redan på lördag. Tidsramen för en eventuell insats kan dock bli längre än så.

På onsdagen samlades Trumps säkerhetsrådgivare i Vita husets Situation Room för att diskutera Iran.

Samtidigt hoppas presidenten enligt tidningen kunna pressa landet diplomatiskt att gå med på Israels krav att avveckla sitt robotprogram, som visade sig kunna ta sig förbi israeliska luftvärnssystem och orsaka stor skada när Israel anföll Iran 2025. Dessutom vill supermakten sedan tidigare att Irans anrikningsprogram avvecklas.

Iran har avvisat kraven som helt oacceptabla och hänvisat till att man blir ett försvarslöst byte för Israel utan sina robotar.

Samtal som medlats av Oman i Genève beskrevs av båda sidor som ett steg framåt, men utan genombrott. Irans utrikesminister Abbas Araghchi framhåller att landets rätt att anrika uran för civila ändamål är ”inneboende, icke förhandlingsbar och rättsligt bindande”.

USA har samtidigt skickat två hangarfartygsgrupper och ytterligare bombflyg till Mellanöstern. Enligt Wall Street Journal är det den största amerikanska militära uppbyggnaden i regionen sedan invasionen av Irak 2003.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov anklagar samtidigt USA för att "leka med elden" och varnar för att attacker mot iranska kärnanläggningar kan orsaka en kärnkatastrof.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.