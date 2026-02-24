Trumps krig för Israel
© Pentagon/Vita huset
Donald Trumps planerade nya krig för Israel kan leda till tusentals förluster, enligt USA:s försvarschef Dan Caine.

Pentagon varnar Trump: Ditt Irankrig blir en katastrof för USA

Publicerad 24 februari 2026 kl 08.23

Utrikes. USA:s försvarschef har varnat Vita huset för följderna av ett krig mot Iran – bland annat tusentals dödsoffer. Samtidigt slår president Donald Trump tillbaka mot uppgifter om oenighet inom ledningen.

Trumps krig för Israel

Enligt Wall Street Journal har ordföranden för USA:s högsta militära ledning, general Dan Caine, slagit larm om att ett krig mot Iran kan medföra betydande strategiska och mänskliga kostnader.

Särskilt ett markkrig med amerikanska soldater på plats riskerar enligt bedömningen att tömma USA:s luftförsvarssystem, pressa den militära beredskapen och skapa slitningar med regionala allierade.

Caine ska även ha pekat på risken för tusentals dödsoffer om konflikten eskalerar bortom begränsade flyg- eller robotattacker.

Bakgrunden är att Trump, som är under hård press av sina finansiärer från Israellobbyn, under flera veckor öppnat för nya militära angrepp mot Iran. Förra året godkände han ett bombangrepp mot Irans kärnanläggningar som föregick ett tolv dagar långt militärt utbyte mellan Iran och Israel.

I Washington har frågan utlöst debatt. En betydande del av den republikanska väljarbasen motsätter sig ett nytt Mellanösternkrig och varnar för en upprepning av Irak och Afghanistan. Trump gick också till val senast på löftet att inte starta några sådana här krig, som han själv varit mycket kritisk mot tidigare.

Truth Social avfärdar Trump nu uppgifterna om att general Caine skulle motsätta sig krig mot Iran.

"Flera artiklar från falska nyhetsmedier cirkulerar som påstår att general Daniel Caine, ibland kallad Razin, är emot att vi går i krig med Iran.

Enligt presidenten är uppgifterna "till 100 procent felaktiga".

"General Caine, liksom vi alla, skulle helst slippa krig men, om ett beslut fattas om att agera militärt mot Iran, är det hans uppfattning att det blir något som lätt kan vinnas", påstår Trump vidare.

Han fortsätter:

"Det är jag som fattar beslutet. Jag skulle hellre ha en uppgörelse än inte men om vi inte når en uppgörelse blir det en mycket dålig dag för det landet och, tyvärr, dess folk, eftersom de är fantastiska människor och något sådant här aldrig borde ha hänt dem."

