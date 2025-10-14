© Polisen/Pressbild
Farshid Sistani.

Covidbedragaren Farshid Sistani på flykt undan rättvisan

Publicerad 14 oktober 2025 kl 16.22

Inrikes. Läkaren och bedragaren Farshid Sistani, 39, är efterlyst. Han dömdes i höstas till ett år och tre månaders fängelse för bland annat skattebrott och grova bokföringsbrott kopplade till inkomster från falska covidintyg – men har nu försvunnit.

Dela artikeln

Farshid Sistani sålde år 2020 snabba covidtest och reseintyg i Västsverige via sitt bolag. Testerna analyserades inte och negativa svar var påhittade.

En sjuksköterska uppgav i förhör att hon på tre dagar testade minst 50 patienter.

Hovrätten dömde Sistani för detta till villkorlig dom och 11.200 kronor i dagsböter, sedan rätten beaktat att han inte längre kunde arbeta som läkare. Hans läkarlegitimation drogs in av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på hans egen begäran.

Samtidigt fortsatte han i vården utomlands. Ålands radio rapporterade 2023 att han arbetade som läkare under namnet Joseph. Yle skrev senare att han tjänstgjorde i Finland, senast på sjukhuset i Raseborg.

Numera går han under namnet Yusef Issa, enligt Expressen.

För de ekonomiska brotten fastställde hovrätten i fjol fängelsestraffet. Den 2 oktober i år utfärdade Kriminalvården en personefterlysning sedan han inte hämtat ut sitt föreläggande om placering i anstalt. I folkbokföringen står han som utvandrad till Cypern.

Parallellt tvistar Sistani med Södra Älvsborgs sjukhus om formuleringar i ett intyg. Han kräver att sjukhuset tar bort uppgifter om att han ”agerade bedrägligt”, har ”kliniskt bristande omdöme” och att han skildes från sin tjänst med omedelbar verkan. Han förlorade nyligen målet i förvaltningsrätten.

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Kolumn

Klimathot är inget mot hotet om utplåning

Västvärldens folk försvinner. Pat Buchanan om krisen som media glömde.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

TV4-profilen Jens B. Nordström åtalas för sexköp

"Liten knubbig svensk man. Knullade länge." Hävdar själv att kontakten med kvinnan var en del av ett journalistiskt scoop.0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.