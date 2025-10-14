Covidbedragaren Farshid Sistani på flykt undan rättvisan

Farshid Sistani sålde år 2020 snabba covidtest och reseintyg i Västsverige via sitt bolag. Testerna analyserades inte och negativa svar var påhittade.

En sjuksköterska uppgav i förhör att hon på tre dagar testade minst 50 patienter.

Hovrätten dömde Sistani för detta till villkorlig dom och 11.200 kronor i dagsböter, sedan rätten beaktat att han inte längre kunde arbeta som läkare. Hans läkarlegitimation drogs in av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på hans egen begäran.

Samtidigt fortsatte han i vården utomlands. Ålands radio rapporterade 2023 att han arbetade som läkare under namnet Joseph. Yle skrev senare att han tjänstgjorde i Finland, senast på sjukhuset i Raseborg.

Numera går han under namnet Yusef Issa, enligt Expressen.

För de ekonomiska brotten fastställde hovrätten i fjol fängelsestraffet. Den 2 oktober i år utfärdade Kriminalvården en personefterlysning sedan han inte hämtat ut sitt föreläggande om placering i anstalt. I folkbokföringen står han som utvandrad till Cypern.

Parallellt tvistar Sistani med Södra Älvsborgs sjukhus om formuleringar i ett intyg. Han kräver att sjukhuset tar bort uppgifter om att han ”agerade bedrägligt”, har ”kliniskt bristande omdöme” och att han skildes från sin tjänst med omedelbar verkan. Han förlorade nyligen målet i förvaltningsrätten.