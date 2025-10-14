Utvisning av 20 somalier stoppad efter mediedrev

Flyget skulle enligt DN mellanlanda i Larnaca på Cypern och landa i Mogadishu vid 14-tiden. Utvisningen hade förberetts under en längre tid och enligt DN:s uppgifter gällde den minst 20 somalier.

Redan förra torsdagen flyttades flera somaliska medborgare på förvaret i Märsta till en särskild avdelning inför transporten – bara för att några timmar senare få beskedet att flyget ställts in.

– Jag fick informationen genom min klient. Varken han eller jag har fått någon förklaring till varför, säger advokat Kevin Melin, offentligt biträde till en av dem som skulle utvisas, till DN.

Bakgrunden är Ekots avslöjande om att 100 miljoner kronor från svenskt bistånd styrts om till projekt nära Somalias premiärminister, i utbyte mot att landet tar emot tvångsutvisade. Uppgifterna har väckt kritik i Somalia och enligt DN:s källor bedömdes läget som för känsligt för att släppa in charterplanet som svenska myndigheter hyrt.

Polismyndigheten, som ansvarar för verkställigheterna, bekräftar hinder men vill inte specificera skälen: man uppger att det finns ärenden som inte kunnat verkställas ”av anledningar som vi inte kan gå in på”.

”Polismyndigheten arbetar för att kunna verkställa dessa längre fram”, skriver presstjänstens Mathias Rutegård i ett mejl till DN.

Somalias ambassadör har enligt DN inte gått att nå för en kommentar.