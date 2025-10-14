SD kräver folkomröstning om grundlagsändringen

Förslaget som riksdagen redan antagit som vilande innebär att minst hälften av ledamöterna ska stödja ett första beslut före ett val, och att två tredjedelar krävs vid det andra beslutet för att en grundlagsändring ska bli verklighet.

I dag räcker enkel majoritet – att minst hälften ”trycker grönt” – i båda omröstningarna, med ett val emellan.

SD var enda parti som motsatte sig skärpningen i det första riksdagsbeslutet i början av oktober. Partiet skrev då på X att i ”klartext innebär ändringen att makt flyttas från folket till domare och jurister”. Partiet menade också att tröskeln ger Socialdemokraterna ett de facto vetorätt i frågor som att riva upp medborgarskap för kriminella:

”Det ger i praktiken Socialdemokraterna veto och möjlighet att stoppa ändringar de ogillar, oavsett vad en folkvald majoritet vill.”

Regeringen har motiverat skärpningen med behovet av starkare skydd för grundlagarna och domstolarnas oberoende. Antalet justitieråd i Högsta domstolen föreslås också skrivas in i grundlagen. Lagändringarna är tänkta att träda i kraft 1 april 2027 efter ett andra, likalydande riksdagsbeslut.