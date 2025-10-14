EU-förslaget: Låt barn själva välja sitt kön

EU-kommissionens utkast till ”HBTQI+-strategi 2026–2030” pekar ut en linje där juridiskt kön ska bygga på självidentifiering – även för minderåriga.

Strategin föreslår också att EU-stöd kan hållas inne från regioner som anses diskriminera och att nationella så kallade jämlikhetsorgan ska stärkas. Dokumentet är inte färdigt och behöver godkännas av medlemsstaterna.

Kommissionen skriver att reglerna för juridiskt kön skiljer sig kraftigt mellan länder. Byråkraterna vill därför ”underlätta utbyte av bästa praxis” för självbestämda juridiska könsbyten utan åldersgränser.

I texten finns även stöd för att förbjuda så kallad samtalsterapi för barn med könsdysfori.

Kritiken är hård från kvinnorättsorganisationer. Maya Forstater, chef för brittiska Sex Matters, konstaterar att Brexit har visat sig ha fördelar:

– Denna obehagliga EU-övergripande strategi driver på juridisk könssjälvidentifiering för barn i alla åldrar och ett förbud mot samtalsterapi för sårbara barn. Det är en nåd att brittiska förespråkare för könsbaserade rättigheter slipper hantera denna lömska strategi och det skadliga inflytandet över EU-institutioner, utöver våra egna utmaningar i Storbritannien, säger hon.

Även Athena Forum, en europeisk motsvarighet till Sex Matters, reagerar. Grundaren Faika El-Nagashi säger:

– Med sin nya HBTQI+-strategi följer EU-kommissionen i praktiken önskelistan från transaktivistiska lobbygrupper i Bryssel, grupper som är mycket välfinansierade av kommissionen själv och starkt inflytelserika inom EU-institutionerna.