© FT BILD/ARKIV
 

EU-förslaget: Låt barn själva välja sitt kön

Publicerad 14 oktober 2025 kl 12.14

EU. Nya förslag från EU-kommissionen innebär att barn själva ska få bestämma vilket juridiskt kön de har och att medlemsländer som avviker från HBTQ-ideologin ska straffas. Planerna får nu hård kritik av kvinnorättsorganisationer, rapporterar The Telegraph.

Dela artikeln

EU-kommissionens utkast till ”HBTQI+-strategi 2026–2030” pekar ut en linje där juridiskt kön ska bygga på självidentifiering – även för minderåriga.

Strategin föreslår också att EU-stöd kan hållas inne från regioner som anses diskriminera och att nationella så kallade jämlikhetsorgan ska stärkas. Dokumentet är inte färdigt och behöver godkännas av medlemsstaterna.

Kommissionen skriver att reglerna för juridiskt kön skiljer sig kraftigt mellan länder. Byråkraterna vill därför ”underlätta utbyte av bästa praxis” för självbestämda juridiska könsbyten utan åldersgränser.

I texten finns även stöd för att förbjuda så kallad samtalsterapi för barn med könsdysfori.

Kritiken är hård från kvinnorättsorganisationer. Maya Forstater, chef för brittiska Sex Matters, konstaterar att Brexit har visat sig ha fördelar:

– Denna obehagliga EU-övergripande strategi driver på juridisk könssjälvidentifiering för barn i alla åldrar och ett förbud mot samtalsterapi för sårbara barn. Det är en nåd att brittiska förespråkare för könsbaserade rättigheter slipper hantera denna lömska strategi och det skadliga inflytandet över EU-institutioner, utöver våra egna utmaningar i Storbritannien, säger hon.

Även Athena Forum, en europeisk motsvarighet till Sex Matters, reagerar. Grundaren Faika El-Nagashi säger:

– Med sin nya HBTQI+-strategi följer EU-kommissionen i praktiken önskelistan från transaktivistiska lobbygrupper i Bryssel, grupper som är mycket välfinansierade av kommissionen själv och starkt inflytelserika inom EU-institutionerna.

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Kolumn

Klimathot är inget mot hotet om utplåning

Västvärldens folk försvinner. Pat Buchanan om krisen som media glömde.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Trumps flyktingplan: Ge asyl till européer som tröttnat på invandringen

USA:s flyktingmottagande görs om i grunden – med fokus på vita människor. Vill satsa på förföljda högerpopulister istället för tredje världen.0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.