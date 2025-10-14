© Vyacheslav Evdokimov/Pressbild
Jon Dahl Tomasson och Jimmie Åkesson.

Efter fiaskomatchen: Åkesson vill skicka hem Dahl Tomasson till Danmark

Publicerad 14 oktober 2025 kl 12.45

Utrikes. SD-ledaren Jimmie Åkesson kräver förbundskapten Jon Dahl Tomassons avgång efter Sveriges VM-kvalfiasko.
– Man borde tipsa en viss dansk om att vi har höjt återvandringsbidraget kraftigt, säger han till SVT Nyheter.

Sverige är jumbo i gruppen med en poäng på fyra matcher efter 0–1 mot Kosovo.

Enligt Expressen väntar ett extrainsatt krismöte i dag, tisdag, om förbundskaptenens framtid. Aftonbladet uppger att flera inom SvFF vill sparka honom omgående.

Svenska Fotbollförbundets fotbollschef Kim Källström är dock av en annan uppfattning.

– Vi har fullt förtroende för vår förbundskapten tills vi inte har det, sade Källström till SVT Sport direkt efter matchen i går.

Källström betonar dock behovet av en genomlysning.

– I de här situationerna så behöver vi analysera utifrån var vi står. Alla förstår att det är en situation som inte är speciellt bra. Vi behöver backa tillbaka och fundera och analysera i lugn och ro. Fördelen med landslagsfotboll, även om det är tajt här, så finns tid att analysera för att hitta den bästa vägen framåt för att nå ett världsmästerskap.

Besluten tas tillsammans med styrelsen, förklarar han.

– Vi diskuterar med styrelsen, de har beslutsmandatet och det är klart de är involverade. Det är stora och viktiga beslut som vi pratar om här. Det är inget vi ska ta lätt på, säger Källström till SVT.

Nästa landslagssamling är i november mot Schweiz och Slovenien.

– Då finns det så klart ett besked, säger Källström gällande Jon Dahl Tomasson.

Regeringen och Sverigedemokraterna har lagt fram ett förslag om att höja återvandringsbidraget till 350.000 kronor per vuxen, vilket Åkesson anspelade på i sin sågning av förbundskaptenen.

Jon Dahl Tomasson har själv meddelat att han inte tänker avgå.

