TJÄNSTER OCH GENTJÄNSTER: Miriam Adelson gav Donald Trump över 100 miljoner dollar inför det senaste presidentvalet.

Trumps toppfinansiär vägrade sätta USA före Israel

Publicerad 14 oktober 2025 kl 13.49

Utrikes. Under sitt tal i Israels parlament Knesset hyllade USA:s president Donald Trump sin ledande finansiär, miljardären Miriam Adelson – och konstaterade att hon av allt att döma sätter Israel före USA.

Miriam Adelson donerade över 100 miljoner dollar till Trump inför det senaste presidentvalet. Hon och hennes nu avlidne man Sheldon gav liknande belopp till Trump 2016 i utbyte mot att han flyttade USA:s ambassad i Israel till Jerusalem.

Under sitt uppmärksammade tal i Knesset på måndagen berättade Trump att han en gång frågat Miriam Adelson – som också var på plats i det israeliska parlamentet – vilket land hon älskar mest.

– Jag frågade henne: "Vad älskar du mest, USA eller Israel?" Hon vägrade att svara. Det kan betyda Israel, sade Trump.

Miriam Adelson, som satt på läktaren, reste sig under stående ovationer när Trump pekade ut hennes långvariga stöd. Han skämtade också om hennes förmögenhet:

– Titta på henne där hon sitter så oskyldigt… Hon har 60 miljarder dollar på banken.

Presidenten konstaterade också att den 80-åriga miljardären – vars enda politiska intresse är att USA ska stötta Israel – ”har gjort fler resor till Vita huset än någon annan”.

Den israelisk-amerikanska kasinomagnaten är en av Republikanernas största finansiärer. Inför valet 2024 satsade hon 106 miljoner dollar i super-PAC:en Preserve America, och tillsammans med sin avlidne make Sheldon har familjen enligt uppgift skänkt över 600 miljoner dollar till Trumps tre kampanjer och andra republikanska kandidater sedan 2015.

Efter makens död tog Miriam Adelson över majoriteten i Las Vegas Sands, som driver stora kasinon i Singapore och Macao. Hon äger även den israeliska dagstidningen Israel Hayom och basketlaget Dallas Mavericks. Trump tilldelade henne medaljen "Presidential Medal of Freedom" år 2018.

Vid ett kampanjmöte i september uppmanade Miriam Adelson judiska väljare att stödja Trump ”av tacksamhet för allt han har gjort och tillit till allt han ännu kommer att göra”.

Trump sammanfattade sin relation till paret Adelson från talarstolen i Knesset:

– Miriam och Sheldon brukade komma till Ovala rummet. De ringde mig. Jag tror att de gjorde fler resor till Vita huset än någon annan.

