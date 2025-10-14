Polen kräver att Tyskland låter Nord Stream-sabotörer slippa straff

Slawomir Cenckiewicz, chef för Polens nationella säkerhetsbyrå och rådgivare till president Karol Nawrocki, säger att Tyskland bör lägga ned förundersökningarna mot de misstänkta ukrainarna om man vill samordna Rysslandspolitiken med Polen och övriga allierade.

– Om Tyskland lagför någon som befinner sig i Polen och som förstört den ryska krigsmaskinens inkomstkälla ser vi en tydlig intressekonflikt mellan Polen och Tyskland, särskilt efter Rysslands invasion 2022, säger han till Financial Times.

– Ur vårt perspektiv är den här utredningen inte meningsfull, varken för Polens intressen utan för hela Nato-alliansen, fortsätter han.

Tyska åklagare har utfärdat europeiska arresteringsorder mot ukrainska dykare som uppges ha utgått från Tyskland inför attacken 2022. Förra veckan förlängde polska domstolar häktningen av en misstänkt i Polen, och en annan ukrainare greps i augusti nära Rimini i Italien och bestrider utlämning till Tyskland.

Polens vänsterliberala premiärminister Donald Tusk har också signalerat motstånd mot utlämning:

– Problemet med Nord Stream 2 är inte att den sprängdes, problemet är att den byggdes, sade han nyligen.

Slawomir Cenckiewicz säger att han inte har kännedom om någon polsk medverkan men pekar ut gasledningarna som en del av Putins maktmedel.

– Statens intresse är att skydda alla som potentiellt deltog i att skada Nord Stream 2, som vi betraktar som en del av Rysslands krigsmaskin, säger han.

Ryssland stoppade gasflödet i Nord Stream 1 före explosionerna och Nord Stream 2 hann aldrig tas i drift. Förundersökningarna i Sverige och Danmark lagts ned, men den tyska har fortsatt.