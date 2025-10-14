Nord Stream-sabotaget
© Privat/Kustbevakningen
Volodymyr Zhuravlov, till vänster, är en av de ukrainare som misstänks för attentatet som sänkte Europas ekonomi.

Polen kräver att Tyskland låter Nord Stream-sabotörer slippa straff

Publicerad 14 oktober 2025 kl 19.04

Utrikes. Polen uppmanar Tyskland att avbryta rättsprocesserna mot de ukrainare som misstänks för sprängningarna av Nord Stream-ledningarna. Att driva ärendena vidare strider mot Nato-ländernas intressen, enligt Polens nationella säkerhetsrådgivare.

Dela artikeln

Nord Stream-sabotaget

Visa alla

Slawomir Cenckiewicz, chef för Polens nationella säkerhetsbyrå och rådgivare till president Karol Nawrocki, säger att Tyskland bör lägga ned förundersökningarna mot de misstänkta ukrainarna om man vill samordna Rysslandspolitiken med Polen och övriga allierade.

– Om Tyskland lagför någon som befinner sig i Polen och som förstört den ryska krigsmaskinens inkomstkälla ser vi en tydlig intressekonflikt mellan Polen och Tyskland, särskilt efter Rysslands invasion 2022, säger han till Financial Times.

– Ur vårt perspektiv är den här utredningen inte meningsfull, varken för Polens intressen utan för hela Nato-alliansen, fortsätter han.

Tyska åklagare har utfärdat europeiska arresteringsorder mot ukrainska dykare som uppges ha utgått från Tyskland inför attacken 2022. Förra veckan förlängde polska domstolar häktningen av en misstänkt i Polen, och en annan ukrainare greps i augusti nära Rimini i Italien och bestrider utlämning till Tyskland.

Polens vänsterliberala premiärminister Donald Tusk har också signalerat motstånd mot utlämning:

– Problemet med Nord Stream 2 är inte att den sprängdes, problemet är att den byggdes, sade han nyligen.

Slawomir Cenckiewicz säger att han inte har kännedom om någon polsk medverkan men pekar ut gasledningarna som en del av Putins maktmedel.

– Statens intresse är att skydda alla som potentiellt deltog i att skada Nord Stream 2, som vi betraktar som en del av Rysslands krigsmaskin, säger han.

Ryssland stoppade gasflödet i Nord Stream 1 före explosionerna och Nord Stream 2 hann aldrig tas i drift. Förundersökningarna i Sverige och Danmark lagts ned, men den tyska har fortsatt.

Bild på Malmösomalier väcker frågor om slöseri

Shoppar 70 tums-TV. Nu växer frågorna om Malmös hantering av socialbidrag.0 Plus

Kolumn

Klimathot är inget mot hotet om utplåning

Västvärldens folk försvinner. Pat Buchanan om krisen som media glömde.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

Reinfeldts son när poliserna hittade honom NAKEN och PÅTÄND i hissen: "Ring pappa!"

Polismännen berättar om sitt tillslag hemma hos Fredrik Reinfeldt (M). Uppmanades ringa tidigare statsministern vid gripandet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här misshandlas Lulle, 17, av AFA-mobben

Överfölls vid Stockholms moské. "Din fucking luffare asså."0 

Ekonominyheter

Trots politiska löften – fler tvivlar på höjda bopriser

Räntesänkningar, upplättade låneregler och slopat vinstkrav på SBAB.. Trots makthavarnas ansträngningar tvivlar de flesta.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.