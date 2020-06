Danska varningen: "Sverige slår rekord i antal smittade"

Coronasmittan är långtifrån över. I varje fall i Sverige.

Enligt danska Jyllands-Posten slog Sverige rekord i antal nyregistrerade fall av smittan den senaste veckan.

"Sedan utbrottet av pandemin har Sverige inte upplevt fler nya coronainfektioner på en vecka tidigare, med 9.094 nya fall registrerade", skriver tidningen och hänvisar till EU:s gemensamma smittskyddsmyndighet, ECDC, och WHO.

Sverige har nu totalt 65.137 registrerade sjukdomsfall, vilket motsvarar 636,71 smittade per 100.000 invånare.

Det är extremt jämfört med övriga Norden.

Folkhälsomyndighetens förklaring är att Sverige testar mer än innan.

Men alla andra grannländer, förutom Finland, har testat betydligt mer än Sverige och är ändå inte i närheten av Sveriges siffror.

Danmark har genomfört drygt 172.000 tester per en miljon invånare mot drygt 44.000 tester i Sverige.

Danmark har nu 218,31 infektionsfall per 100.000 invånare (totalt 12.675 fall), Norge ligger på 165,44 infektionsfall per 100.000 invånare (totalt 8.815 fall) och Finland har i nuläget 130,32 infektionsfall per 100.000 invånare (totalt 7.191 fall).