M sjöng "vi hatar Andersson"

Publicerad 13 oktober 2025 kl 18.55

Inrikes. När Ulf Kristersson lanserade Moderaternas nya valkampanj brast flera partianställda ut i ramsan ”vi hatar Andersson” till tonerna av låten ”Genom eld och vatten”. Partiets presschef Amos Friedman tar avstånd från det inträffade och utlovar samtal med de inblandade.

Lanseringen, komplett med kampanjbuss och nya kampanjkläder, samlade riksdagsledamöter som Edward Riedl, Ida Drougge och Douglas Thor.

När den gamla Melodifestivalhiten "Genom eld och vatten" spelades fyllde ett gäng M-anställda i och sjöng ”och vi hatar Andersson”.

Att sjunga melodin med raden "och vi hatar AIK" har tidigare blivit populärt inom fotbollsvärlden.

Moderaterna säger att man kommer att ta upp händelsen internt.

– Det var givetvis ett olämpligt beteende. I vårt parti tar vi itu med sånt här på en gång, vi försöker inte sopa saker under mattan till skillnad från andra partier, säger Amos Friedman till Expressen.

