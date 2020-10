Ekots Twitter hackat – twittrar om "niggers"

Det var vid 13.30-tiden på lördagen som det uppdagades att någon hackat SR Ekots Twitter-konto.

Detta upptäcktes av flera användare på mikrobloggen.

"Vad händer, kontot kapat?", skrev en person.

Från kontot postades det flera olämpliga inlägg.

Bland annat stod där: "ok so listen i hate niggers thats all".

Ett annat inlägg skrev "blev precis avslöjad – runka", men på engelska.

Efter hand togs inläggen bort, men i skrivande stund fortsätter det komma nya inlägg.

"Nigga I ain't poor just all my PayPal's are limited", skrevs det strax efter klockan 14 på lördagen.

Händelsen har även uppmärksammats av Expressen, som påpekar att det hackade kontot spridit ett stort antal inlägg "där n-ordet använts frekvent".

Enligt tidningen ska det vid 14-tiden ha publicerats en text om att "JAG ÄR DEN STORE HACKERN".

Ekots chef Klas Wolf-Watz bekräftar hacket på ekot.se och kallar det för "allvarligt". Ekots personal försöker nu lösa problemet.

Klockan 14.20 har Ekot avaktiverat kontot. Det går alltså inte längre att nå. "Detta konto finns inte", står det på användaren.