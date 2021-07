En av åtta Coop-butiker håller öppet

Problemen hos Coop härrör från underleverantören Visma Esscom, som tillhandahåller kassalösningar till Coop. För att kunna öppna en butik måste datorerna återställas lokalt i butikerna.

Sedan i söndags morse är Visma Esscom i gång med att återställa datorerna lokalt i butikerna. Det går inte att göra centralt, enligt vd:n Fabian Mogren.

I dag väntas ytterligare ett hundratal butiker kunna öppna igen, enligt TT.

– Det ser positivt ut. Förhoppningsvis kommer det att rassla på, säger Tarik Belqaid, presskontakt på Coop, till SVT Nyheter.

Ännu finns ingen prognos för när alla Coops butiker ska vara öppnade igen.

– Under gårdagen kunde vi öppna ett hundratal butiker, primärt genom att uppdatera systemen i kassaparaterna. Nu har det varit en del tekniker ute i landet och som har arbetat under natten så idag ska vi kunna öppna ungefär lika många fler, säger Tarik Belqiad under tisdag morgon.