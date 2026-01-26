DSA-lagen
© X/Grok
Olika variationer av bilden på Ebba Busch som användare bett Grok göra.

EU kan släcka ner Grok

Publicerad 26 januari 2026 kl 13.59

EU. EU-kommissionen inleder ett formellt förfarande mot Elon Musks AI-chatbot Grok – och en nedsläckning av tjänsten i hela EU kan bli följden. Bakgrunden mediehysterin kring att Grok använts för att avbilda Ebba Busch och andra kvinnliga makthavare i bikini.

Dela artikeln

DSA-lagen

Visa alla

EU-kommissionen trappar nu upp sitt agerande mot Elon Musks plattform X och den tillhörande AI-chatboten Grok.

På måndagen meddelade kommissionen att ett nytt förfarande öppnas med stöd av lagen om digitala tjänster, DSA.

Förfarandet gäller funktioner i Grok som gör det möjligt att med hjälp av artificiell intelligens skapa och manipulera bilder och videor av verkliga politiker och andra makthavare. Särskilt uppmärksammat blev en bikinibild som skapades föreställande Sveriges vice statsminister Ebba Busch.

– Icke samtyckta sexuella deepfakes av kvinnor och barn är en våldsam och oacceptabel form av förnedring, säger EU:s teknikkommissionär Henna Virkkunen enligt Handelsblatt.

En högt uppsatt EU-tjänsteman beskriver innehållet som uppenbart olagligt.

Kommissionen hotar ytterst med att Grok kan släckas ner helt inom EU om bolaget inte vidtar tillräckliga åtgärder.

Parallellt breddar kommissionen ett redan pågående ärende mot X:s rekommendationssystem.

Beslutet kommer i ett känsligt politiskt läge. Enligt uppgifter hade EU-kommissionen planerat att öppna Grok-ärendet redan förra veckan, men processen stoppades tillfälligt av ordföranden Ursula von der Leyens kabinett av oro för en negativ reaktion från USA:s president Donald Trump.

Trump hade dessförinnan hotat med nya tullar mot flera EU-länder om det inte blev någon uppgörelse kring den av honom föreslagna annekteringen av Grönland. Även om tullhoten senare drogs tillbaka bedömdes risken för en eskalering som betydande.

DSA-lagen ger EU möjlighet att utfärda böter på upp till sex procent av ett företags globala årsomsättning eller, i sista hand, att stänga ner tjänster inom unionen. I december bötfälldes X med 120 miljoner euro för brister i transparens, vilseledande verifieringssymboler och otillräcklig tillgång till data för forskare. Böterna har ännu inte betalats.

X och bolaget xAI har infört vissa begränsningar i Grok, bland annat genom att blockera möjligheten att manipulera bilder på barn. Enligt EU-kommissionen är åtgärderna dock otillräckliga, med hänvisning till att det fortfarande är möjligt att skapa "sexualiserade" bilder av vuxna utan deras samtycke.

Genusprofessor försöker mörka sin egen studie

Undersökning gav "fel" resultat – visade att män är mer utsatta för partnervåld än kvinnor. Nu försöker forskaren få media att tysta ner studien.0 Plus

Knarkrazzian mot Reinfeldt

HELA utredningen från knarkrazzian hos Fredrik Reinfeldt

Efter knarkrazzian. Se själv: Allt material från Fredrik Reinfeldts lägenhet.0 Plus

TV-chocken när folkkäre komikern plötsligt börjar såga mångkulturen

Här får han plötsligt nog av PK-propagandan. "En vän till mig betalar numera beskyddarpengar för att sonen inte ska bli attackerad på väg till skolan."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Omfattande invandrarfusk med studentvisum: "90 procent av våra studenter studerar inte"

"Internationella studenter" i Sverige är till stor del bedragare. Det avslöjar SVT i en ny granskning.0 

Ekonominyheter

Guldpriset passerar ny historisk milstolpe

Går över 5.000 dollar per uns efter internationella tumultet.. Har nu nästan fördubblats sen Trump tillträdde.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.