EU:s censurnätverk DSA utvidgas – de har utsetts till svenska censorer

Senast vid utgången av 2025 måste alla EU-länder ha pekat ut ”betrodda anmälare” för att stärka ”tryggheten på nätet” enligt censurlagen DSA.

I praktiken handlar det främst om så kallade NGO:er – statligt finansierade vänstergrupper.

Vissa länder ligger långt framme: Tyskland och Österrike började utse sådana aktörer redan för flera månader sedan, medan andra nu försöker komma ikapp, rapporterar TKP.

Belgien har nyligen utsett ett "antidiskrimineringscentrum" till anmälare. I Frankrike har medie- och tillsynsmyndigheten Arcom fram till september redan godkänt åtta sådana organisationer och väntas utse fler, där vänsterextrema SOS Racism pekas ut som en trolig ny ”betrodd anmälare”.

I Österrike har medie- och kommunikationsmyndigheten KommAustria hittills godkänt fem aktörer. I Tyskland finns bland annat vänsterextrema Meldestelle Respect och vänsterextrema HateAid på listan.

Nätplattformarna måste enligt DSA-lagen behandla anmälningarna från de vänsterextrema NGO:erna med förtur.

I Sverige har två organisationer utsetts till anmälare – dock med mindre politiska roller. Svenska Stöldskyddsföreningen ska rapportera in bedrägerier och Ecpat ska flagga misstänkt sexuellt utnyttjande av barn.

EU:s växande censurnätverk har redan gett gott resultat. På bara ett kvartal lät EU radera hela 29 miljoner inlägg, skriver TKP.

Listan över organisationer som hittills utsätts till betrodda anmälare finns på EU-kommissionen hemsida.