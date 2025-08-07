DSA-lagen
USA tar diplomatisk strid mot EU:s censurlag

Publicerad 7 augusti 2025 kl 18.16

EU. USA:s utrikesminister Marco Rubio har gett sina diplomater i Europa i uppdrag att mobilisera motstånd mot DSA-lagen i EU. Den nya lagstiftningen, som syftar till att reglera techjättar och censura politiskt misshagliga användare på sociala medier, beskrivs i ett internt telegram som ett hot mot yttrandefriheten och en ekonomisk börda för amerikanska företag.

DSA-lagen

Ett telegram från Marco Rubio daterat den 4 augusti uppmanar amerikanska ambassader runtom i Europa att agera för att DSA-lagen ska ändras eller upphävas, rapporterar Reuters.

Fokus ska ligga på att "bygga stöd bland värdländer och andra intressenter för att upphäva och/eller ändra DSA eller andra EU- eller nationella lagar som begränsar yttrandefriheten på internet", står det i telegrammets målformulering.

Telegrammet beskriver EU:s åtgärder mot så kallad hatpropaganda och desinformation som ”orimliga” inskränkningar i yttrandefriheten, och inkluderar specifika förslag och argument som amerikanska diplomater ska använda i samtal med europeiska regeringar och tillsynsmyndigheter.

Trumpadministrationen – som är uppbackad av rika donatorer från Silicon Valley – har sedan tidigare kritiserat DSA, som man menar riktar in sig på konservativa röster. President Donald Trump har gjort kampen mot vad han beskriver som censur på nätet till en central fråga, och även vicepresident JD Vance har anklagat EU för att försöka tysta amerikaner – något EU bestämt förnekar.

EU:s techchef Henna Virkkunen har inte kommenterat uppgifterna. EU-kommissionens talesperson Thomas Regnier sade tidigare i år att DSA och systerlagen DMA inte kommer att ändras i pågående handelsförhandlingar med USA.

– Vår lagstiftning kommer inte att ändras. DMA och DSA ligger inte på förhandlingsbordet i förhandlingarna med USA, sade Regnier vid en presskonferens i Bryssel i mars.

