Breton var mellan 2019 och 2024 ansvarig för EU:s inre marknad och spelade en nyckelroll i införandet av Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA) – två lagpaket som kraftigt begränsar yttrandefriheten på nätet i Europa.

Kritiker menar att lagarna i praktiken har lett till statligt sanktionerad nätcensur, där innehåll filtreras och tas bort enligt politiskt definierade kriterier.

USA:s utrikesminister Marco Rubio har motiverat sanktionerna med att europeiska beslutsfattare försöker exportera sina regler och värderingar till amerikanska företag och därmed kringgå USA:s yttrandefrihetstradition, eftersom även företag som X och Meta måste införa censuren.

Enligt Washington handlar det om ett försök till ”extraterritoriell kontroll” av det öppna internet.

Åtgärderna ligger i linje med den skärpta översyn av EU:s yttrandefrihet som den amerikanska administrationen, och i synnerhet vicepresidenten JD Vance, gick till val på att införa.

Han förespråkade att USA skulle använda sitt inflytande i Nato för att tvinga Västeuropa att bryta sin utveckling mot allt mer censur och allt mindre yttrandefrihet.

– Det är vansinnigt att stödja en militärallians som inte är för yttrandefrihet. Jag tror att vi kan göra båda. Men vi måste säga att amerikansk uppbackning kommer med vissa villkor. Ett av dem är att respektera yttrandefriheten, särskilt hos våra europeiska allierade, sade Vance i Shawn Ryan Show 2024.

Han framhöll dock att det inte handlar om att läxa upp diverse länder i tredje världen.

– Jag tänker inte åka till något avlägset land och tala om för dem hur de ska leva sina liv. Men europeiska länder borde i teorin dela amerikanska värderingar, särskilt när det gäller några mycket grundläggande saker som yttrandefrihet.

Från europeiskt håll beskrivs de nya sanktionerna som ett angrepp på EU:s suveränitet och Breton själv har talat om en återkomst av ”McCarthyism”. Samtidigt råder det ingen tvekan om att Breton har varit central i just liknande beteende själv.

När Elon Musk köpte upp dåvarande Twitter 2022 rasade Breton mot att en misstänkt högeranhängare köpt upp ett bolag som då var centralt inom vänsterns nätcensur:

"Fågeln flyger på våra villkor", skrev Breton och började genast trakassera Twitter med diverse utredningar och censurböter.

Nu blir det emellertid snarare Thierry Breton som flyger på Trump-administrationens villkor.

"Fem européer har fått avslag på sina visum­ansökningar till USA. Amerikanska myndigheter hävdar nämligen att de sysslar med censur", skriver Yle om det inreseförbud som redan blivit följden av sanktionerna.

EU:s censurpaket DSA bygger på principen att innehåll som "anses" olagligt offline även ska tas bort online. I praktiken har detta lett till ökad press på plattformar att agera snabbt mot politiskt känsligt innehåll, "desinformation" och så kallat hat, begrepp som enligt kritiker är vagt definierade och öppna för att inkludera i princip allt som vänstern inte gillar.

USA:s beslut ses nu som en tydlig signal om att man inte längre accepterar att europeiska byråkrater sätter spelreglerna för globala digitala plattformar.

Konflikten blottlägger också en växande ideologisk klyfta mellan ett USA som betonar yttrandefrihet och ett EU som i allt högre grad prioriterar reglering och kontroll i informationsflödet, nu senast som en del av upptakten till det krig mot Ryssland som man påstår kommer bli nödvändigt framöver.