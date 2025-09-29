EU:s censurlag ska ge byråkrater rätt att radera inlägg

– Internet har hittills varit en oas av frihet – yttrandefrihet, utbyte av tankar, åsikter, diskussioner, offentlig debatt, säger Bochenek i wPolsce24, enligt Do Rzeczy.

Det polska lagförslaget handlar om att implementera EU:s kontroversiella DSA-lag, som går ut på att kraftigt censurera och reglera politiskt och annat innehåll på sociala medier som europeiska makthavare ogillar.

Förslaget innebär att den ansvariga plattformen först ska informera den som lagt upp det misshagliga inlägget. Användaren får två dagar på sig att svara. Därefter kan berörda myndigheter besluta om blockering eller borttagning. Någon intern överklagan finns inte – den drabbade får i stället gå till allmän domstol.

Åklagare, polis, skattemyndigheten och gränsbevakningen ska alla kunna begära blockering av "olagligt innehåll". Beslut får fattas om det inte anses inverka negativt på "det offentliga samtalet eller valprocesser".

– Allt detta innehåll kommer, i och med den reglering som regeringen vill införa, att kunna verifieras och kontrolleras av de nuvarande makthavarna. Jag går inte med på det. Jag anser att det är ett brott mot åsiktspluralismen och i praktiken ett sätt att påverka den allmänna opinionen med administrativa och rigida metoder, säger Rafal Bochenek.

Polen stämdes i maj stämdes av EU-kommissionen vid EU-domstolen för att landet inte implementerat DSA i tid.