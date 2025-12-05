DSA-lagen
© Gage Skidmore
JD Vance.

Vance: EU planerar ge X miljardböter för bristande censur

Publicerad 5 december 2025 kl 11.16

Media. USA:s vicepresident JD Vance går till angrepp mot EU sedan uppgifter kommit om att EU-kommissionen förbereder en bot på hundratals miljoner dollar mot Elon Musks plattform X, tidigare Twitter. Enligt Vance själv försöker Bryssel straffa företaget för att det inte vill ägna sig åt censur.

Dela artikeln

DSA-lagen

Visa alla

I ett inlägg på X uppmanar JD vance EU att backa från planerna och försvarar plattformens linje om yttrandefrihet.

"Det går rykten om att EU-kommissionen kommer att bötfälla X med hundratals miljoner dollar för att vi inte ägnar oss åt censur. EU borde stödja yttrandefrihet, inte attackera amerikanska företag på grund av nonsens", skriver han.

Inlägget uppmärksammas av X-ägaren själv, Elon Musk, som tackar Vance för stödet.

Bakgrunden är medieuppgifter om att EU-kommissionen inom de närmaste dagarna väntas presentera sitt första sanktionsbeslut enligt den nya censurlagen Digital Services Act, DSA. Enligt två källor med insyn är både tidpunkt och storlek på den slutliga sanktionsavgiften fortfarande under intern diskussion inom kommissionen.

Den väntade boten är enligt uppgift inte kopplad till innehåll som inte tagits bort, utan till påstådda överträdelser kring annonstransparens, tillgång till data och vilseledande design. Redan förra året riktade kommissionen preliminära anklagelser mot X – dåvarande Twitter – och anklagade plattformen för att vilseleda användare genom sitt system med blå verifieringssymboler.

Trots att det rör sig om miljardbelopp i svenska kronor beskrivs åtgärden som relativt måttlig i storlek, men det skulle bli EU:s första verkliga ingripande mot en stor nätplattform enligt DSA.

GW: "Mycket tydligt" att våldsutvecklingen beror på invandringen

Avbryts av TV4:s programledare: "Är det verkligen så enkelt?" "Ja", konstaterar Leif GW Persson.0 Plus

Hon döms för våldtäktsstatistik om afghaner

Unga politikerns publicering var olaglig. "Jag kommer inte att låta mig tystas."0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Bar Hitlermask på raggarfest – döms för hets mot folkgrupp

Gjorde succé bland ungdomarna på Summer Meet i Västerås. Då ingrep ridande polis – med elpistoler, batonger och pepparsprej.0 

Ekonominyheter

Inflationen sjunker rejält – nu nära målet

"Nu är vi verkligen på väg.". Men några nya räntesänkningar väntas inte i närtid.0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.