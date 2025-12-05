Vance: EU planerar ge X miljardböter för bristande censur

I ett inlägg på X uppmanar JD vance EU att backa från planerna och försvarar plattformens linje om yttrandefrihet.

"Det går rykten om att EU-kommissionen kommer att bötfälla X med hundratals miljoner dollar för att vi inte ägnar oss åt censur. EU borde stödja yttrandefrihet, inte attackera amerikanska företag på grund av nonsens", skriver han.

Inlägget uppmärksammas av X-ägaren själv, Elon Musk, som tackar Vance för stödet.

Bakgrunden är medieuppgifter om att EU-kommissionen inom de närmaste dagarna väntas presentera sitt första sanktionsbeslut enligt den nya censurlagen Digital Services Act, DSA. Enligt två källor med insyn är både tidpunkt och storlek på den slutliga sanktionsavgiften fortfarande under intern diskussion inom kommissionen.

Den väntade boten är enligt uppgift inte kopplad till innehåll som inte tagits bort, utan till påstådda överträdelser kring annonstransparens, tillgång till data och vilseledande design. Redan förra året riktade kommissionen preliminära anklagelser mot X – dåvarande Twitter – och anklagade plattformen för att vilseleda användare genom sitt system med blå verifieringssymboler.

Trots att det rör sig om miljardbelopp i svenska kronor beskrivs åtgärden som relativt måttlig i storlek, men det skulle bli EU:s första verkliga ingripande mot en stor nätplattform enligt DSA.