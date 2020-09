"Extinction rebellion" kan kriminaliseras efter sabotage mot högertidningar

Aktivister blockerade under lördagen flera tryckerier runt om i Storbritannien för högertidningar som The Times, The Daily Telegraph, The Sun och Daily Mail. Bland annat byggde aktivisterna barrikader av bambu på vägarna utanför tryckerierna för att störa ut verksamheten. Miljoner tidningar kunde inte distribueras, på grund av barrikaderna.

Det uttalade syftet med de koordinerade attackerna var att stoppa tidningsdistributionen i protest mot att tidningarna inte publicerar sådant som vänsterextremisterna vill att de ska publicera. "Det är oacceptabelt att veta exakt vad som händer med planeten men ändå aktivt propagera mot handling", skriver den vänsterextrema gruppen på Twitter som kommentar till attackerna. Journalister och politiker som protesterar mot att stora respekterade dagstidningar utsätts för sabotage hånas och häcklas av klimatextremisterna.

The Guardian, en vänstertidning som inte drabbades av Extinction rebellions attentat, skriver att Labourpolitikern Dawn Butler till en början hyllade attackerna på Twitter. "Bravo Extinction Rebellion", twittrade han. Tweeten togs emellertid snabbt bort när Labourpartiet visade enad front mot attentaten. "En fri press är livsviktigt för vår demokrati. Människor har rätt att läsa vilka tidningar de vill. Att hindra dem från att distribueras och tryckerier från att göra sina jobb är fel", lyder ett uttalande från partiet.

Ett 80-tal aktivister som deltog i attentaten mot tryckerierna greps av polisen, något som inte minst den svenska klimataktivisten Greta Thunberg protesterar emot. Hon twittrar även, ironiskt kan tyckas, ut anklagelser mot den brittiska regeringen och premiärminister Boris Johnson om att de inte respekterar tryckfriheten.

Efter Extinction rebellions attacker mot de brittiska tryckerierna överväger nu högerregeringen i Storbritannien att klassificera organisationen som kriminell gruppering. Inom vänstern råder något delade meningar om huruvida det var rätt eller fel att ge sig på tidningstryckerierna, men stödet för tryckfriheten verkar av debatten att döma större än stödet för klimatextremisterna.