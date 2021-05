Får fängelse – för han sympatiserar med NMR

Den tidigare straffade mannen i Uppland anmäldes i augusti 2018 av Näthats­granska­ren, som i sin anmälan noggrant instruerade polisen hur de skulle gå till väga i utredningen.

I oktober 2020 gjorde polisen en husrannsakan hemma hos en bekant till mannen som han brukade sova över hos.

Han åtalades sedan för att ha delat följande bilder på VK:

* En bild som föreställer Adolf Hitler iklädd uniform med armbindel med hakkors och texten "Grattis på födelsedagen Adolf Hitler. Ditt namn ska en dag få upprättelse. Sieg heil."

* En bild som visar en svartklädd man som håller i ett vapen. På bilden finns även texten "White revolution the only solution" och en flagga med ett hakkors.

* En tecknad bild på en kvinna med Davidsstjärna på bröstet som sittande på ett jordklot ammar en djävul. Ovanför teckningen av kvinnan finns texten "Mother of terrorism".

* En bild som visar en vit kvinna som föder ett svart barn vilket förlossningsläkaren kastar i en skräpkorg varvid han uttalar: "Congratulations, it’s a piece of shit".

* Ett inlägg som visar två bilder bredvid varandra. Den vänstra bilden visar en färgad pojke med tröjtexten "Coolest monkey in the jungle" och den högra en apa med tröjtexten "Coolest nigger in the ghetto".

Uppsala tingsrätt anser att samtliga fem inlägg uttrycker missaktning mot folkgrupper, de tre senare på ett grovt vis.

"Det råder ingen tvekan om att [mannen] insett att bilderna uttryckt missaktning för människor av vissa folkgrupper med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse", står det i domen.

37-åringen är tidigare ostraffad. Men tingsrätten tar i straffmätningen i beaktande att han sympatiserar med NMR.

"Av Kriminalvården inhämtade uppgifter från Säkerhetspolisen framkommer att [mannen] har ett mångårigt engagemang i den våldsbejakande högerextrema miljön i Sverige som medlem i Nordiska Motståndsrörelsen (NMR). [Han] har ett stort kontaktnät av individer som ingår i den miljön i Sverige som ägnar sig åt brottslig verksamhet. Säkerhetspolisen bedömer det som troligt att [han] kommer att fortsätta sitt engagemang inom den våldsbejakande högerextrema miljön där återfallsrisken att delta i brottslighet är hög", skriver domstolen.

Tingsrätten fortsätter:

"Mot bakgrund av att [mannen] inte medverkat i personutredningen, samt Säkerhetspolisens bedömning i fråga om [hans] fortsatta engagemang i en våldsbejakande miljö, bedöms en frivårdspåföljd inte vara ett tillräckligt ingripande påföljdsalternativ för att reducera risken för återfall i brott."

I avgörandet deltog rådmannen Kenneth Truedsson samt nämndemännen Amanda Rensmo (V), Jonas Hilleby och Mona-Lisa Eriksson (SD).

Kenneth Truedsson var skiljaktig och ansåg inte att 37-åringen skulle dömas till fängelse, med motiveringen att hets mot folkgrupp inte typiskt sett bör bedömas som ett artbrott. Han ansåg att mannen istället skulle dömas till villkorlig dom med 50 dagsböter på 50 kronor. Truedsson blev dock överkörd av politikerdomarna.