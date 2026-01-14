Federleys politiska comeback: Välkomnas tillbaka som C-topp

Fredrick Federley tvingades lämna sina uppdrag 2020 efter avslöjanden om att han levde i ett samboförhållande på sin gård med en man som dömts till nio års fängelse för ett stort antal homosexuella barnvåldtäkter.

Han avgick då som EU-parlamentariker och som andre vice partiordförande. Han försökte senare återvända via kyrkopolitiken i Gagnef, men drog tillbaka sin kandidatur efter hård kritik.

Nu är Federley tillbaka i partiets regionala toppskikt. Vid Centerpartiets nomineringsstämma i helgen placerades Federley som nummer tre på regionlistan, bakom Sofia Jarl och Anna Hed. Listan omfattar totalt 71 kandidater.

Federley själv uttrycker tacksamhet över beskedet. I ett inlägg på Facebook skriver han:

"Jag får tacka för det fina förtroendet att inta plats nummer 3 på Centerpartiets lista i Region Dalarna."

I inlägget tackar han även partimedlemmarna och nomineringskommittén, och beskriver arbetet inför valet som i full gång. Centerpartiet har i dag sju mandat i regionen och siktar på att öka sin representation.

Parallellt med den politiska comebacken arbetar Federley som kanslichef i Säterbygdens församling och studerar teologi.