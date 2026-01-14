Centern och pedofilerna
© C/Facebook
Fredrick Federley fick beskedet om sin nya topposition på Centerpartiets nomineringsstämma i Rättvik.

Federleys politiska comeback: Välkomnas tillbaka som C-topp

Publicerad 14 januari 2026 kl 14.12

Inrikes. Efter flera år utanför rikspolitiken på grund av pedofilskandalerna gör C-profilen Fredrick Federley nu comeback. Han har nu fått en framskjuten placering på Centerpartiets regionlista i Region Dalarna inför höstens val.

Dela artikeln

Fredrick Federley tvingades lämna sina uppdrag 2020 efter avslöjanden om att han levde i ett samboförhållande på sin gård med en man som dömts till nio års fängelse för ett stort antal homosexuella barnvåldtäkter.

Han avgick då som EU-parlamentariker och som andre vice partiordförande. Han försökte senare återvända via kyrkopolitiken i Gagnef, men drog tillbaka sin kandidatur efter hård kritik.

Nu är Federley tillbaka i partiets regionala toppskikt. Vid Centerpartiets nomineringsstämma i helgen placerades Federley som nummer tre på regionlistan, bakom Sofia Jarl och Anna Hed. Listan omfattar totalt 71 kandidater.

Federley själv uttrycker tacksamhet över beskedet. I ett inlägg på Facebook skriver han:

"Jag får tacka för det fina förtroendet att inta plats nummer 3 på Centerpartiets lista i Region Dalarna."

I inlägget tackar han även partimedlemmarna och nomineringskommittén, och beskriver arbetet inför valet som i full gång. Centerpartiet har i dag sju mandat i regionen och siktar på att öka sin representation.

Parallellt med den politiska comebacken arbetar Federley som kanslichef i Säterbygdens församling och studerar teologi.

Centern och pedofilerna

Visa alla

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Bubblan Sverige

Två miljoner svenskar försörjer resten

Skandalsiffror över andelen skattefinansierade invånare i ny rapport. Nästan ingen i landet har ett hederligt – icke skattefinansierat – jobb.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Olustigt": Aftonbladet-profil fick Migrationsverkets reklam för återvandring

Somar Al Naher uppmanades ta myndighetens bidrag – för att åka hem. "Inte första gången jag känner mig utpekad som icke-vit svensk."0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.