C-pedofil får nöja sig med 640.000 kronor – fallskärmen stoppas

Totalt skulle Hemmings avtal ha gett honom drygt 11,6 miljoner kronor fram till september 2037. I stället får han behålla 634.969 kronor, som redan hunnit betalas ut fram till juli.

Utbetalningar efter den 19 juli ska han betala tillbaka.

Samtliga partier i regionen enades redan i maj om att stoppa pengarna om Hemming fälldes. Det formella beslutet tas i regionstyrelse idag den 26 augusti och väntas slutligen klubbas i regionfullmäktige inom några veckor.

Den 27 juni dömdes Hemming till villkorlig dom av Attunda tingsrätt. Han har erkänt gärningen – att han onanerat framför en 13-årig pojke på Roslagsbanan – men hävdat att han trodde att pojken var äldre och att det blev "en urspårad sexualiserad flört".

Enligt domen måste Hemming ha förstått att målsäganden var under 15 år och ”då gärningen haft en tydlig sexuell prägel och varit ägnad att kränka målsägandes sexuella integritet döms han för sexuellt ofredande mot barn”.