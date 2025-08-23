Centerpartist i Skåne lämnar uppdrag efter Dumpen-avslöjande

Dumpen publicerade under torsdagen loggar från en chatt där politikern ska ha skrivit om sexuella fantasier och försökt få fiktiva föräldrar att sexualisera sina barn.

Personen har därefter tagits bort från Centerpartiets hemsidor.

Centerpartiet har de senaste åren drabbats av flera liknande skandaler. Bland annat avgick Petter Westlund i Kungsör efter ett Dumpen-avslöjande, medan tidigare riksdagsledamoten Fredrik Federly uppmärksammades för att ha bott tillsammans med en dömd pedofil. Även C-toppen Gustav Hemming har lämnat sina uppdrag och dömts för sexuellt ofredande av en 13-årig pojke i Stockholm.

När Dumpen kontaktar Centerpartiets distriktsordförande Lars Hansson, är han kortfattad.

– Jag delar inte Dumpens värderingar och arbetsmetoder, säger han till sajten.

Några dagar senare, efter att partiet rensat bort den omstridde politikern från sina sidor, upprepar Hansson sitt budskap.

– Jag sympatiserar inte med Dumpen, säger han.

Han vill inte svara på hur partiet arbetar med frågan om pedofili och lägger därefter på luren.