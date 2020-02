Flyg från Iran landar ikväll – stoppas inte

Iran är ett av de värst drabbade länderna av det dödliga coronaviruset, och i kväll väntas ett plan från Teheran landa på Landvetter.

Planet skulle egentligen ha kommit vid 14-tiden men har blivit försenat till klockan 20.

Sverige tänker inte stoppa planet från att landa som vanligt.

– Sådana åtgärder har inte visat sig effektiva, säger statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten, till SVT.

Enligt Tegnell kommer folk ändå resa in i landet via andra vägar som är svårare att kontrollera. Dessutom kan ett flygstopp skada länderna som inte får landa. En mer "lagom" åtgärd, säger Tegnell, är att informera passagerna om sjukdomen via stora affischer på olika språk, däribland persiska. Ingen ska kunna undgå informationen.

Någon hälsokontroll på flygplatsen kommer inte genomföras. Det är inte heller effektivt, anses det.

Samtidigt har Folkhälsomyndigheten idag uppdaterat sin riskbedömning och säger nu att risken är "hög" för att viruset kommer komma in i Sverige från utlandet.