FN:s tortyrexpert vill utreda polisvåldet mot coronademonstranter

Videoklipp från den nederländska polisens brutala tillslag mot en coronaprotest i Amsterdam på söndagen har spridits runtom i världen.

En av dem som nu reagerar på händelsen är Nils Melzer, en schweizisk professor i internationell rätt som är FN:s särskilda rapportör om tortyr.

Melzer kommer under 2022 att göra besök i Nederländerna, Polen och Frankrike med fokus på polisvåld. Inför detta vill han nu ha in uppgifter om polisvåldet som sker i samband med coronademonstrationer, skriver han på Twitter.

"Jag ber offer, vittnen och organisationer att lämna in verifierbara bevis om denna och andra incidenter", skriver han och bifogar en video från söndagens våldskaos i Amsterdam.

Nils Melzer har tidigare uppmärksammats för att ha anklagat Sverige och andra länder inblandade i Assange-ärendet för att ha utsatt Wikileaks-grundaren Julian Assange för utdragen "psykisk tortyr".

Call for evidence:



In preparation for my official visit in 2022 to #Netherlands, #Poland & #France focusing on #PoliceViolence, I invite victims, witnesses & NGO to submit verifiable evidence (Eng/Fre) on this & other incidents:



sr-torture@ohchr.org (confidentiality assured) https://t.co/B4kPL9sxJ0

— Nils Melzer (@NilsMelzer) January 2, 2022