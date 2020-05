Forsatt världshögst dödstal i Sverige

Inga nya dödsfall i covid-19 har registrerats det senaste dygnet. Som vanligt sker en kraftig eftersläpning i rapporteringen under helgen.

Antalet bekräftat smittade ökade med 429, till 37.542.

Enligt Aftonbladet visar en sammanställning från Global Change återigen att Sverige har haft den högsta genomsnittliga dagliga dödssiffran i världen den senaste sjudagarsperioden – för sjätte dagen i rad.

Sverige har enligt dagens sammanställning 5,7 döda per dag per miljon invånare. På andra plats kommer Brasilien med 4,6 döda och på tredje plats Peru med 4,3 döda per miljon invånare.