Gick ner på knä för BLM – stängs av

Debatten om så kallad rasism har varit het i Storbritannien de senaste veckorna. I samband med fotbolls-EM blev det engelska fotbollslaget flera gånger utbuat av hemmapubliken medan de knäböjde för vänsterextrema Black lives matter.

Efter den förlorade EM-finalen mot Italien anklagar de brittiska makthavarna medborgarna för att ha reagerat rasistiskt på att tre afrikanska spelare valdes ut som straffläggare och missade.

GB News, en konservativ tv-kanal, lanserades så sent som i juni i år men har nu hamnat i svårigheter.

Enligt vänstertidningen The Guardian har GB News stängt av sin programledare Guto Harri efter att denne gått ned på knä inför en afrikansk kvinna i sändning – något som väckte hård kritik från tittarnas håll. En bojkott startades och antalet tittare minskade till noll på vissa program.

“Those people” are upset and threatening to quit watching their fave anti-woke channel, gbnews because presenter Guto Harri took the knee in 45 second segment. Imagine wanting to be fed hate 24/7.



pic.twitter.com/f721u8awLq

— Empress Firecracker (@EFirecracker) July 13, 2021