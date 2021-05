Gränskontroller mot Norge upphör

Vid midnatt natten till den 25 januari startade polisen i region Bergslagen upp gränsbevakningen vid Hån, Eda, och Lekvattnet i Värmland samt vid riksväg 66 vid Stöten i Dalarna.

Under en period, mellan den 4 och 14 februari, bistod Försvarsmakten med resurser vid gränsbevakningen. Även Tullverket har hjälpt till under en lång tid. Under mars månad förbjöds motortrafik på mindre överfarter från Norge in till Dalarna och Värmland för att leda trafiken till de bevakade övergångarna.

Syftet med gränsbevakningen var att minska smittspridningen. Under april månad och framåt bestod uppdraget i att kontrollera om personer som passerade gränsen från Norge kan visa upp ett negativt coronatest.

Mellan den 25 januari och 30 maj har Polismyndigheten kontrollerat 149.465 personer som passerat gränsen från Norge in till polisregion Bergslagen. 130.150 fordon har kontrollerats. Av dessa nästan 150.000 personer har 1.230 personer avvisats av olika skäl. Skälen kan vara att de inte kunnat uppvisa ett negativt covid-19-test eller inte uppfyllt övriga krav för att få passera in i Sverige.