"Har aldrig mötts av sådant fruktansvärt hat och våld"

– Min främsta bevisning är även i detta åtal ett omfattande filmmaterial som jag menar tydligt visar hur aktiva de åtalade varit genom att bland annat kasta stenar mot både räddningstjänstens fordon och personal och även emot poliser. Blåljuspersonalen har utsatts för en uppenbar livsfara genom de åtalades hänsynslösa agerande, säger kammaråklagare Thomas Ramstedt vid Åklagarkammaren i Norrköping i ett uttalande.

I samband med upploppen i Norrköping under påskhelgen fick polisregion öst stöd från deltagrupper från Stockholm. Under den pågående rättegången i Norrköpings tingsrätt vittnade de om att de aldrig varit med om något liknande under sina år inom polisen.

– De har varit med att hantera demonstrationer, Göteborgskravallerna, fotbollsmatcher m.fl. men aldrig mötts av det fruktansvärda hat och våld de utsattes för i Norrköping. Arbetet med att få fler personer lagförda för sin delaktighet i blåljussabotaget i Norrköping under påskhelgen fortsätter i högt tempo. För stunden har vi identifierat ett femtiotal personer från upploppen, säger Jan Staaf, utredningsledare på polisen i ärendet.

Förhandlingen som rör den tidigare åtalade häktade mannen avslutas i morgon den 26 augusti. Tid för huvudförhandlingen för de personer som åtalats i dag kommer att bestämmas senare av Norrköpings tingsrätt.