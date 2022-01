Här är pinsammaste PK-ögonblicken 2021

Demokratisk kongressledamot fick "stånd" av Kapitolium-stormning

Vi har alla sett hur kommentatorerna på CNN var nära att komma i byxorna när bråket vid USA:s kongressbyggnad bröt ut i januari. Så den demokratiske kongressledamoten Chuck Schumers felsägning i tv behövdes egentligen inte för att vi skulle förstå vad som hände på det demokratiska partihögkvarteret när bilderna från Kapitolium kablades ut.

Fredrick Federleys ansiktsuttryck efter rimliga frågan

Fredrick Federley var så tvärsäker på att SVT inte skulle ställa några jobbiga frågor att han dök upp för en mysintervju direkt efter avslöjandet om pedofilen. Det gjorde de statliga programledarna inte heller – men plötsligt kraschade medieprofilen och gästen Hanna Hellquist stämningen innan SVT hann bryta sändningen.

Pinsamma tystnaden i SVT:s studio när SD nämner Expressen

Vid det här laget är nog alla bekanta med Expressens försök att lansera grupp­våldtäkts­mannen Mehdi ”Dumle” Sachit som rappare – utan att berätta att han också är våldtäktsman. Händelsen mörkades förstås unisont av all annan media och på SVT var programledarna betydligt mer beredda än under Federley-intervjun och bröt sändningen direkt när SD förde Expressens agerande på tal. Ansvarig politruk i kontrollrummet var dock inte lika på bettet och följden blev en 20 sekunder lång och pinsam tystnad som förmodligen sade Nisse i Hökarängen mer än tusen ord.

Youtubes vd gav yttrandefrihetspris till sig själv

Det blev orwellsk stämning i rutan när den hårdcensurerande videosajten Youtube delade ut ett yttrandefrihetspris till sin egen vd Susan Wojcicki. I den bisarra videon från prisutdelningen höll Wojcicki ett bisarrt tal om sin "passionerade" kamp för både yttrandefrihet och nätcensur samt om hennes familjs flykt till USA från antisemitismens Europa.

Bolund: "Jordaxeln förskjuts" av klimatet

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) skrev på Twitter att människan har "förskjutit jordaxeln" genom att orsaka så kallad global uppvärmning. I själva verket var denna "vetenskapliga" teori kontroversiell – milt uttryckt – och visade sig komma från ett kinesiskt forskningsteam som varit kända för att producera propaganda för minskad industriell kapacitet i västvärlden.

Bidens "Great Negro"

USA:s president Joe Biden inledde sitt tal på veterandagen med att prata om en basebollspelare som han hänvisade till som sin tids "store neger" ("great negro"). Det bisarra talet handlade om Satchel Paige, en svart basebollstjärna på 50-talet. Vänstern är dock inte långsint och har redan glömt det där.

Sverige skämde ut sig när elkrisen slog till mot OSSE-toppmötet



När Sverige var värd för ett prestigefyllt toppmöte i OSSE, med utrikesminister Ann Linde (S) som roterande ordförande, såg det till en början ljust ut. Men strax efter att mötet öppnat gick strömmen och lokalen blev kolsvart.

An omen? A short power cut interrupts the very start of talks between Blinken and Kuleba... as the US State Secretary says Washington's commitment to Kiev is unwavering.

The supply of energy though... pic.twitter.com/xqQ2SaRCaB

— RT (@RT_com) December 2, 2021