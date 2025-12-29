© Polisen
Bilder ur polisens förundersökning. Andersson gjorde nätsökningar och köpte buntband, silvertejp och en mask.

"Hur våldtar man?" – här förbereder "Vilma" kidnappningen av 10-åriga flickan

Publicerad 29 december 2025 kl 18.45

Inrikes. Transvestitpedofilen som nu är anhållen på sannolika skäl misstänkt för mordet på en 25-årig kvinna i Rönninge dömdes redan 2019 för ett kidnappningsförsök mot ett barn. Brottet var noggrant planerat och att förberedelserna sträckte sig över lång tid, rapporterar Krimfup. Trots det blev straffet endast ett och ett halvt år i fängelse.

Gärningspersonen, "Vilma" Andersson, tidigare känd som Robin Andersson, försökte den 26 juni 2019 föra bort en tioårig flicka i ett villaområde på Ekerö.

Flickan attackerades mitt på dagen, drogs in i en bil och hölls kvar i baksätet. Först när föraren satte sig bakom ratten upptäckte flickan att dörrarna var olåsta och lyckades fly. Hon sprang till en förbipasserande bilist och larmade, varpå gärningspersonen lämnade platsen.

Tingsrätten slog i domen fast att bortförandet endast avbröts av tillfälligheter och att det funnits en konkret risk för att brottet skulle fullbordas.

Trots det dömdes Andersson endast till två år och fyra månaders fängelse för försök till människorov och grovt barnpornografibrott. Och redan i början av 2021 – efter ett och ett halvt år – släpptes han fri igen på grund av systemet med två tredjedelsfrigivning.

Polisutredningen visade att kidnappningsförsöket föregåtts av omfattande förberedelser. Under dagarna före kidnappningsförsöket köptes buntband, silvertejp och en mask. Kvitton och övervakningsbilder användes som bevisning. Dagen efter brottet införskaffades dessutom utrustning för att mörklägga bilrutor.

IT-forensiker kunde även återskapa delar av den misstänktes webbhistorik. Den visade återkommande sökningar om hur människor kan göras medvetslösa och försättas ur kontroll, samt om kemikalier, droger och obduktionsmiljöer.

Bland sökningarna fanns formuleringar som som "göra nån medvetslös", "Rape Drug", "hur våldtar man" samt "dead nude girl pussy", skriver Krimfup.

Sökningarna hade delvis gjorts via anonymiseringstjänster, vilket enligt utredningen tydde på försök att undvika upptäckt.

Samma kväll som kidnappningsförsöket genomfördes rensades datorn och kort därefter nollställdes mobiltelefonen. Trots detta kunde polisen återskapa delar av innehållet. Vid genomgången hittades cirka 46.000 barnpornografiska bilder, varav omkring 6.000 bedömdes som grova.

Efter att först ha nekat erkände Andersson kidnappningsförsöket och innehavet av barnpornografiskt material när den tekniska bevisningen lades fram. Den rättspsykiatriska undersökningen slog fast att någon allvarlig psykisk störning inte förelåg och beskrev gärningarna som beräknande och ändamålsenliga.

Efter frigivningen i början av 2021 bytte han namn vid flera tillfällen och skyddade personuppgifter beviljades av myndigheterna.

Nu, sex år senare, är "Vilma" – som han nu heter – anhållen på sannolika skäl misstänkt för människorov och mord i Rönninge. Ett dåd som många nu anser kunnat ha undvikits ifall myndigheterna agerat på ett annat sätt.

