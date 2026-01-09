Styckmordet i Salem
© Privat
"Vilma" Andersson.

Pappa varnade grannarna för "Vilma" redan 2021 – dömdes för förtal

Publicerad 9 januari 2026 kl 09.41

Inrikes. En man som varnade grannar på Ekerö för pedofiltransvestiten "Vilma" Andersson efter dennes återkomst till kommunen dömdes för förtal och tvingades betala 15.000 kronor i skadestånd. Nu sitter Andersson häktad, misstänkt för julhelgens styckmord i Salem.

Dela artikeln

Styckmordet i Salem

Visa alla

När Andersson 2021 frigavs efter ett fängelsestraff och flyttade tillbaka till Ekerö spreds oro bland boende.

Det var i samma område som han tidigare försökt kidnappa en tioårig flicka – ett brott han enbart behövde avtjäna ett och ett halvt år i fängelse för.

Eftersom Andersson efter avtjänat straff dessutom beviljats skyddade personuppgifter gick han inte att hitta via offentliga register. I stället var det boende som genom egna iakttagelser konstaterade att han var tillbaka. Pamfletter delades ut i brevlådor med bild och varningstext.

En pappa fotograferade en sådan pamflett och lade ut bilden i en sluten lokal Facebookgrupp sommaren 2021.

"Vet inte vem som ligger bakom detta men bra jobbat! Låg i min brevlåda!", skrev mannen i inlägget enligt Expressen.

Vad han inte visste var att Andersson själv, under falskt namn, var medlem i gruppen. Andersson fotograferade inlägget och gjorde polisanmälan.

Drygt ett år senare dömdes mannen av Solna tingsrätt för förtal till dagsböter på totalt 5.000 kronor samt 15.000 kronor i skadestånd till Andersson, som hade krävt 50.000 kronor.

"De kommentarer som återfinns på pamfletten kan inte uppfattas på annat sätt än som ägnade att peka ut och misskreditera målsägande. De lämnade uppgifterna – att peka ut någon som pedofil – är allvarliga", skrev tingsrätten i domen.

Rätten slog även fast att skadeståndet skulle ersätta kränkningens konsekvenser.

"Ersättningen avser att kompensera känslor som handlingen har framkallat, såsom rädsla, förnedring, skam och liknande", skrev Solna tingsrätt.

Andersson är i dag häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott efter försvinnandet av en 25-årig kvinna i Rönninge under mellandagarna. Enligt uppgift greps han på bar gärning när han hanterade kvinnans kvarlevor.

Under häktningsförhandlingen medgav Andersson misstanken om gravfridsbrott, men inte att han mördat kvinnan.

TV4-kvinnans hemliga extraknäck: Internationell lyxhora

Efter sexköpsåtalet mot Jens B Nordström. Kvinnlig programledare i blåsväder – nu råder återigen dålig stämning i TV4-huset.0 Plus

Vänsterjournalistens vändning – när han får frågor om narkotika

ETC:s Christoffer Röstlund ringde för att ställa frågor om privatlivet. Då fick han obehagliga motfrågan av Nick Alinia.0 Plus

Ingvar Carlsson: Vi försökte stoppa invandringen 1989 – Ulf Kristersson med flera motarbetade oss

Tidigare S-statsministern tar bladet från munnen. Luciabeslutet stoppade inflödet – då krävde nuvarande M-ledarna "öppna gränser".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Danska politiker vill ha tysk och fransk trupp på Grönland

Trump: Kan tvingas "välja mellan Grönland och Nato". Amerikanske presidenten avfärdar tanken på att hyra Grönland istället – vill äga ön.0 

Ekonominyheter

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.