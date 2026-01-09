Pappa varnade grannarna för "Vilma" redan 2021 – dömdes för förtal

När Andersson 2021 frigavs efter ett fängelsestraff och flyttade tillbaka till Ekerö spreds oro bland boende.

Det var i samma område som han tidigare försökt kidnappa en tioårig flicka – ett brott han enbart behövde avtjäna ett och ett halvt år i fängelse för.

Eftersom Andersson efter avtjänat straff dessutom beviljats skyddade personuppgifter gick han inte att hitta via offentliga register. I stället var det boende som genom egna iakttagelser konstaterade att han var tillbaka. Pamfletter delades ut i brevlådor med bild och varningstext.

En pappa fotograferade en sådan pamflett och lade ut bilden i en sluten lokal Facebookgrupp sommaren 2021.

"Vet inte vem som ligger bakom detta men bra jobbat! Låg i min brevlåda!", skrev mannen i inlägget enligt Expressen.

Vad han inte visste var att Andersson själv, under falskt namn, var medlem i gruppen. Andersson fotograferade inlägget och gjorde polisanmälan.

Drygt ett år senare dömdes mannen av Solna tingsrätt för förtal till dagsböter på totalt 5.000 kronor samt 15.000 kronor i skadestånd till Andersson, som hade krävt 50.000 kronor.

"De kommentarer som återfinns på pamfletten kan inte uppfattas på annat sätt än som ägnade att peka ut och misskreditera målsägande. De lämnade uppgifterna – att peka ut någon som pedofil – är allvarliga", skrev tingsrätten i domen.

Rätten slog även fast att skadeståndet skulle ersätta kränkningens konsekvenser.

"Ersättningen avser att kompensera känslor som handlingen har framkallat, såsom rädsla, förnedring, skam och liknande", skrev Solna tingsrätt.

Andersson är i dag häktad på sannolika skäl misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott efter försvinnandet av en 25-årig kvinna i Rönninge under mellandagarna. Enligt uppgift greps han på bar gärning när han hanterade kvinnans kvarlevor.

Under häktningsförhandlingen medgav Andersson misstanken om gravfridsbrott, men inte att han mördat kvinnan.