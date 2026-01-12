"Vilmas" första ord till polisen: "Jag har kroppsdelar i frysen"

Polisen slog till mot "Vilma" Andersson, 26, efter flera timmars spaning i Stockholmsområdet. Gripandet skedde i ett skogsområde där han observerades medan han grävde i marken, enligt TV4.

Uttalandet "Jag har kroppsdelar i frysen" ska ha gjort det omedelbart klart för poliserna på plats att kvinnan inte längre var vid liv.

Insatsen, som inletts med förhoppningen att hon fortfarande kunde hittas, ändrade därmed karaktär.

Efter gripandet spärrades mannens bostad av. Vid den tekniska undersökningen anträffades kvinnans kroppsdelar i bostaden, enligt medieuppgifter.

26-åringen är häktad. Han förnekar mord men erkänner grovt gravfridsbrott. Enligt polisens misstankar inträffade dödsfallet innan styckningen. Något motiv har ännu inte fastställts.