Beskedet: "Vilma" är INTE psykiskt sjuk

Beslutet framgår av ett rättspsykiatriska utlåtande som lämnades in till Södertälje tingsrätt på fredagen.

Det innebär att den 26-årige Rönningemannen, som klätt sig som kvinna och bytt juridiskt kön och namn till "Vilma", kan dömas till fängelse.

Han är sedan tidigare häktad misstänkt för styckmordet på en kvinna i Rönninge under julhelgen. Han förnekar mord men erkänner grovt gravfridsbrott.

Det har uppmärksammats hur Rönningemannen tidigare var dömd för att ha försökt kidnappa en 10-årig flicka, men att han släpptes efter ett mycket kort fängelsestraff och sedan beviljades hemliga personuppgifter så att hans nya grannar inte kunde kolla upp honom. När de ändå gjorde det dömdes en granne för förtal.