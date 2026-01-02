Rönninge-offrets familj vädjar: Sluta sprida bilder

Kvinnan fördes bort natten mot annandagen och hittades död dagen därpå.

Enligt TT är det "en 26-årig person" som är häktad på sannolika skäl, misstänkt för mord och grovt gravfridsbrott.

Den "26-åriga person" som nyhetsbyrån åsyftar är den så kallade Rönningemannen – en tidigare dömd pedofil som numera som bytt namn till "Vilma" Andersson och klär sig som kvinna.

Fallet har väckt stor uppmärksamhet. Via ett ombud skriver familjen till TT att de är tacksamma för det stöd som visats efter dådet.

"Stödet betyder mycket för oss."

Samtidigt understryker familjen att de nu behöver tid och eget utrymme. De uppger att de inte kommer att kommentera händelsen eller eventuella nya uppgifter.

I meddelandet riktas också en tydlig vädjan om att respektera deras privatliv.

"Vi ber medier och allmänhet att visa förståelse och respektera vår integritet genom att avstå från att publicera eller sprida bilder, namn eller andra personliga uppgifter om vår dotter och övriga familjemedlemmar."