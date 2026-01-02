Expressens långa motivering: "Därför kallar vi Vilma Andersson för man"

Styckmordet i Salem har snabbt placerats i den bredare politiska diskussionen om "mäns våld mot kvinnor".

Samtidigt har den misstänkte gärningsmannen nyligen bytt till ett kvinnligt namn – och klär sig och sminkar sig dessutom som en kvinna trots att han är en man.

Detta har lett till påtaglig språklig förvirring i svenska medier, som i vanliga fall alltid respekterar transvestiters självupplevda "könsidentitet".

I Expressen väljer man dock en tydlig linje. Tidningen beskriver konsekvent Vilma Andersson som man och använder pronomenet "han".

I en krönika redogör Expressens "breaking news-chef" Hannes Lundberg Andersson för hur andra redaktioner valt olika lösningar. Vissa skriver "hon", andra undviker kön helt, medan ytterligare andra talar om "person".

Oenigheten sträcker sig även in i rättssalen. Under häktningsförhandlingen har både åklagare och domare använt "hon", medan den misstänktes försvarare konsekvent säger "han".

Expressen menar dock att frågan inte handlar om identitet eller biologi, utan om juridik. Tidningen hänvisar till uppgifter från Skatteverket och slår fast att det är där gränsen går för redaktionens språkbruk.

"Hos Skatteverket framgår – trots hård sekretess på grund av skyddad identitet – att Vilma Andersson fortfarande är en man juridiskt. Expressen skriver därför tillsvidare att Vilma Andersson är en man, som bytt till ett kvinnligt namn".

Samtidigt framgår det av krönikan att den misstänkte själv "identifierar sig" som kvinna, något som enligt Expressen inte förändrar tidningens hållning. Resultatet blir en lång utläggning där vänstertidningen försvarar ett pronomenval som andra redaktioner antingen undvikit eller aktivt tagit avstånd från.

Nyhetsbyrån TT fortsätter exempelvis att kalla Rönningemannen för "en 26-årig person".