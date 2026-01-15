Iran: Israel ligger bakom våldet

Irans utrikesminister Abbas Araghchi avfärdar västerländska medieuppgifter om att tusentals demonstranter ska ha dödats.

I en tv-intervju i amerikanska Fox News säger han att dödstalet i själva verket ligger på några hundra och beskriver våldet som resultatet av ett israeliskt upplägg.

– När terroristelement som leddes utifrån infiltrerade det som ni kallar demonstrationer började de skjuta mot polis och säkerhetsstyrkor. Det fanns terrorceller som använde Daesh-liknande metoder. De brände poliser levande, halshögg dem och började skjuta både mot poliser och mot människor. Under tre dagar hade vi strider mot terrorister, inte mot demonstranter. Det var en helt annan situation, säger Araghchi till Fox News.

Protesterna bröt ut i slutet av december i samband med en djup ekonomisk kris och en valutakollaps. Uppskattningar som sprids i västerländska medier har talat om mellan 2.500 och mer än 12.000 dödsoffer – siffror som Irans regering kraftigt avfärdar.

Enligt Araghchi är syftet med våldet från israelisk sida att provocera fram ett amerikanskt ingripande.

– De ville öka antalet döda. Varför? Därför att president Trump har sagt att om det sker dödande så skulle han ingripa. De ville dra in honom i konflikten. Det var ett israeliskt upplägg. De ökade antalet döda genom att döda vanliga människor, döda poliser och starta strider inne i olika städer, säger han.

Liknande anklagelser om utländsk inblandning har också förts fram av Irans president Masoud Pezeshkian. I ett framträdande i statlig tv sade han att samma aktörer som angrep Iran under Israels tolv dagar långa krig i juni nu försöker utnyttja den ekonomiska krisen för att spä på oroligheterna.

– De har tränat människor både inom och utanför landet. De har fört in terrorister utifrån, sade Pezeshkian och hävdade att attacker riktats mot en basar i staden Rasht och att moskéer satts i brand.

Från israeliskt håll har både politiker och medier öppet talat om underrättelseverksamhet inne i Iran. Landets kulturarvsminister Amichai Eliyahu sade nyligen i israelisk radio att Israel under sommarens angrepp hade personal på plats i landet och att sådana kontakter fortfarande finns.

– När vi attackerade i Iran under ”Rising Lion” var vi på plats på marken och visste hur man lade grunden för ett angrepp. Jag kan försäkra er om att vi har folk som är verksamma där just nu, sade Eliyahu.

Samtidigt har den israeliska tv-kanalen Channel 14 rapporterat att ”utländska agenter” ligger bakom att demonstranter beväpnats, något som enligt kanalen lett till att medlemmar av Irans säkerhetsstyrkor dödats.

Även amerikanska före detta toppolitiker har bidragit till bilden. Den tidigare utrikesministern och CIA-chefen Mike Pompeo skrev tidigare i januari på sociala medier:

"Gott nytt år till varje iranier på gatorna. Och också till varje Mossad-agent som går bredvid dem."