Ja i kongressen till att integrera IDF med Pentagon

Fria Tider har tidigare rapporterat om politikerplanen på att integrera den israeliska försvarsmakten med den amerikanska.

De amerikanska kongresspolitikerna, som står Israel mycket nära och nästan samtliga finansieras av Israellobbyn, påstår nu tillsammans med premiärminister Benjamin Netanyahu att det mycket omfattande amerikanska militära biståndet till Israel ska fasas ut. Men enligt kritikerna innebär den nya planen en betydligt mer långtgående sammanslagning av USA:s och Israels militärindustrier som skulle gynna Israel mycket mer än biståndet.

Förslaget pekas av vissa ut som ett rent landsförräderi från politikernas sida.

Omröstningen slutade med 216 röster mot 212. Sex demokrater stödde förslaget, medan sju republikaner röstade nej.

Lagpaketet ska bland annat finansiera kriget mot Iran och innehåller flera frågor som president Donald Trump har prioriterat.

En av bestämmelserna ska utöka USA militärtekniska samarbete med Israel. Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie, som tagit strid mot Israellobbyn, är starkt kritisk till att ländernas militära teknik och försörjningskedjor knyts närmare varandra.

"Slutresultatet i dagens omröstning om NDAA, som tragiskt nog slår samman vår militära teknik och våra försörjningskedjor med Israels motsvarigheter", skriver Massie på X.

"Låt oss hoppas att den här versionen faller i senaten, eftersom avsnitt 219 är ett svek mot vår suveränitet", fortsätter han.

Thomas Massie har varit en högljudd kritiker av kriget mot Iran och har även hamnat i konflikt med Vita huset. Israellobbyn lyckades nyligen besegra honom i det republikanska primärvalet i Kentucky genom att satsa otroliga tio miljoner dollar på negativ valreklam riktad mot den libertarianska ledamoten, som framställdes som en synnerligen moraliskt tvivelaktig person.

Förslaget går nu vidare till senaten, där utgången är osäker. Senatens demokrater stoppade förra veckan en debatt om lagförslaget.