© X/Mike Johnson
 

Ja i kongressen till att integrera IDF med Pentagon

Publicerad 25 juli 2026 kl 14.28

Utrikes. USA representanthus har med knapp marginal antagit ett militärpaket på 1,15 biljoner dollar. En mycket kontroversiell bestämmelse ska samtidigt utöka det militärtekniska samarbetet med Israel.
– Ett svek mot vår suveränitet, konstaterar republikanen Thomas Massie.

Dela artikeln

Fria Tider har tidigare rapporterat om politikerplanen på att integrera den israeliska försvarsmakten med den amerikanska.

De amerikanska kongresspolitikerna, som står Israel mycket nära och nästan samtliga finansieras av Israellobbyn, påstår nu tillsammans med premiärminister Benjamin Netanyahu att det mycket omfattande amerikanska militära biståndet till Israel ska fasas ut. Men enligt kritikerna innebär den nya planen en betydligt mer långtgående sammanslagning av USA:s och Israels militärindustrier som skulle gynna Israel mycket mer än biståndet.

Förslaget pekas av vissa ut som ett rent landsförräderi från politikernas sida.

Omröstningen slutade med 216 röster mot 212. Sex demokrater stödde förslaget, medan sju republikaner röstade nej.

Lagpaketet ska bland annat finansiera kriget mot Iran och innehåller flera frågor som president Donald Trump har prioriterat.

En av bestämmelserna ska utöka USA militärtekniska samarbete med Israel. Den republikanske kongressledamoten Thomas Massie, som tagit strid mot Israellobbyn, är starkt kritisk till att ländernas militära teknik och försörjningskedjor knyts närmare varandra.

"Slutresultatet i dagens omröstning om NDAA, som tragiskt nog slår samman vår militära teknik och våra försörjningskedjor med Israels motsvarigheter", skriver Massie på X.

"Låt oss hoppas att den här versionen faller i senaten, eftersom avsnitt 219 är ett svek mot vår suveränitet", fortsätter han.

Thomas Massie har varit en högljudd kritiker av kriget mot Iran och har även hamnat i konflikt med Vita huset. Israellobbyn lyckades nyligen besegra honom i det republikanska primärvalet i Kentucky genom att satsa otroliga tio miljoner dollar på negativ valreklam riktad mot den libertarianska ledamoten, som framställdes som en synnerligen moraliskt tvivelaktig person.

Förslaget går nu vidare till senaten, där utgången är osäker. Senatens demokrater stoppade förra veckan en debatt om lagförslaget.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 690489960

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 690489961

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Vänsterjättar vill lagra ditt ansikte

Både Facebook och Google inför ansiktsigenkänning – samtidigt. Motiveras officiellt med att det blir säkrare för användaren.0 

Ekonominyheter

Wallenberg bygger krutfabrik

Oligarkfamiljen stärker greppet om svensk industri. Förra ÖB sitter i bolagets styrelse med Marcus Wallenberg.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.