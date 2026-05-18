Thomas Massie förlorade mot Israellobbyn

Publicerad 20 maj 2026 kl 11.37

Utrikes. Republikanen Thomas Massie tvingas lämna USA:s kongress efter 14 år. Det står nu klart att han besegrats i primärvalet – efter att Israellobbyn satsat rekordbelopp på att få honom bortröstad.

Thomas Massie är libertarian och väckte Israellobbyns ilska eftersom han är motståndare till krig, bistånd och de amerikanska politikernas stöd till Israel.

Man har heller inte sett med blida ögon på hans arbete för att se till att Epstein-dokument offentliggörs.

Nu har resultatet kommit efter tisdagens republikanska primärval i Kentucky: Israels kandidat Ed Gallrein besegrar Thomas Massie med 55 procent av rösterna.

Gallreins kampanj har fått bidrag på cirka 10 miljoner dollar från Israel-aktörer som Aipac, Republican Jewish Coalition, Christians United for Israel samt miljardärerna Miriam Adelson, Paul Singer och John Paulson.

Valet blev det dyraste primärvalet till representanthuset någonsin, och de extremt påkostade aggressiva negativa annonserna som riktades mot Massie hade den avsedda effekten att vända väljarna mot honom.

Valresultatet tolkas som en stor seger för Israellobbyn, som på sistone pressats av en växande medvetenhet bland amerikanska väljare om den främmande statens enorma inflytande över politikerna i Washington.

Enligt Massie själv inleddes försöket att avsätta honom efter att han sommaren 2024 intervjuats av Tucker Carlson och berättat att alla republikaner i kongressen utom han har en "egen barnvakt" från Israel-lobbyn som berättar för dem hur de ska rösta.

Högerprofilen Nick Fuentes konstaterar att valet visar att det republikanska partiet idag inte är mer än en frontorganisation för Israel.

