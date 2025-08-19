Duon som sätter skräck i Helsingborg

I klippen är det mest 28-årige Damon Moayed-Mohseni som filmar medan 39-årige Arber Bullaku står för vandalismen, enligt Riks.

I en sekvens syns Bullaku forcera Systembolagets spärr. När personalen ingriper ropar Moayed-Mohseni:

– Våldta inte min vän!

I ett annat videoklipp syns de slå sönder en fönsterruta på en buss inifrån, medan kvinnliga passagerare skriker av rädsla. I ett annat häller de vodka över en dyr, röd sportbil.

Moayed-Mohseni är aktiv på sociala medier och har tidigare dömts för olaga hot, enligt Riks. Bullaku är sedan tidigare dömd för bland annat grovt olaga hot, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd.

Männen har öppet lagt ut filmerna på Facebook, enligt Riks.