Jättekraschen i Tour de France

Det blev närmast stopp i tävlingen, i alla fall för en stund, när huvuddelen av den enorma tätklungan med ett hundratal tävlingscyklister brakade ihop med varandra och vurpade omkull med cyklarna.

Reaktionerna i sociala medier har varit arga och fördömande mot den korkade åskådaren som fick ett abrupt stopp på tävlingen.

"Daens skitstövel", skriver en användare på Twitter.

The "Asshole of the Day" award goes to the spectator circled on the left in the yellow jacket at today's Tour de France, for holding a sign out in front of the racers causing a massive pileup, and at least one rider has had to abandon. #TourDeFrance2021 #TDF2021 pic.twitter.com/8ZftoQgdpW

— Bill Capone (@bcapone9) June 26, 2021