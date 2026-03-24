Teodorescus finansiär
Annika Strandhäll, till höger, anklagas för att sprida "en antisemitisk myt" genom sin fråga till Alice Teodorescu Måwe.

Strandhäll till Teodorescu: "Vem är din hemliga finansiär?"

Publicerad 24 mars 2026 kl 15.23

Inrikes. S-toppen Annika Strandhäll pekas nu ut som antisemit efter att ha frågat KD-politikern Alice Teodorescu Måwe vem det är som hemligen finansierar henne. Men samtidigt som liberaler rasar mot Strandhäll hyllas hon nu – för ovanlighetens skull – av folk på högerkanten.
"Strändhälls första vettiga tweet under en hel livstid", skriver en X-användare.

Alice Teodorescu Måwe representerar officiellt Sverige och KD i Europaparlamentet, men det enda hon ägnar sig åt är i princip att försvara Israel och dess många krig.

Under måndagen rapporterade Fria Tider om att Teodorescu vägrar berätta vilken hemlig donator det är som finansierar henne.

Att en sådan finansiär existerar har framgått av KD-politikerns ekonomiska redovisning till Europaparlamentet. Enligt uppgifterna tar Teodorescu emot "löpande finansiellt stöd" från en hemlig välgörare, och detta uppges vara "relaterat till hennes personliga säkerhetsarrangemang".

– Eftersom det handlar om min säkerhet så kommer jag inte gå in ytterligare på det, säger Alice Teodorescu Måwe till Dagens Nyheter.

Alice Teodorescu Måwe har nu lagt upp en video på X där hon bemöter kritiken mot att hon bara intresserar sig för judar och Israel trots att hon är en "svensk" politiker.

– Enda demokratin i Mellanöstern, lyder ett av argumenten.

Annika Strandhäll har besvarat inlägget med en enkel fråga:

"Vem är din hemliga finansiär?"

Frågan har fått otaliga liberaler och Israelaktivister på plattformen att se rött, och S-toppen pekas nu ut som "antisemit".

"Du går verkligen från 'klarhet till klarhet'. Eller ska vi kalla det från 'rasism till antisemitism'?" skriver en användare.

Strandhäll svarar att hon bara ville veta vem som är den anonyma finansiären som omnämns i media, och att hon inte har några andra motiv.

Men det hjälper inte. En rad andra användare anklagar Strandhäll för antisemitism.

"Men va? Du tror judarna styr? Du vet att det är en antisemitisk myt. Ändå ställer du frågan", lyder en kommentar.

"Fy fan vilken vidrig fråga, skärp dig Annika", skriver en annan.

Men samtidigt som hon får ta emot svavelosande kritik från liberaler hyllas Strandhäll för ovanlighetens skull av många användare på högerkanten.

Användaren Milkfluencer Reborn konstaterar att Strandhälls inlägg är hennes "första vettiga tweet under en hel livstid".

