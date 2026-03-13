Teodorescu (KD) finansieras av hemlig donator

Israelaktivisten Alice Teodorescu Måwe får som EU-parlamentariker en högre lön än Sveriges statsminister.

Räknar man med "kontorsbidrag", "dagtraktamente" och liknande kan hon plocka ut cirka 200.000 kronor netto i månaden från EU.

Men ovanpå det kommer ytterligare intäkter från lobbyister.

Nu avslöjas att Alice Teodorescu Måwe får pengar från en privat givare vars identitet inte offentliggörs.

Uppgiften framgår av den KD-anknutna Israelaktivistens ekonomiska redovisning till Europaparlamentets talman. Där anges att hon får "löpande finansiellt stöd från en privat givare avseende sina personliga säkerhetsarrangemang". Vänstertidningen Flamman var först med att uppmärksamma formuleringen.

I Europaparlamentets uppförandekod finns regler om att ledamöter ska redovisa gåvor och bidrag och avstå från sådant som överstiger 150 euro.

Kristdemokraternas kanslichef i Bryssel, Natalie Tegelberg, säger i en kommentar att "såväl regelverk som uppförandekod respekteras". Samtidigt uppger hon att partiet inte kommenterar detaljer kring ledamöters säkerhetsarrangemang.

Vem som finansierar säkerheten och hur stora beloppen är har däremot inte redovisats.

Även Expressens ledarsida, som själv står Israel nära, reagerar nu på upplägget och konstaterar att anonym finansiering väcker frågor om oberoende.

"Det stinker", skriver Expressen.

Tidningen påpekar också att säkerheten för Europaparlamentariker normalt ska hanteras av parlamentets egna säkerhetsfunktioner i Bryssel och av svenska myndigheter när ledamoten befinner sig i Sverige.

"Genom att låta en privat finansiär stå för den personliga säkerheten har Alice Teodorescu Måwe försatt sig i en solklar beroendesituation. Så länge givaren förblir anonym är det omöjligt för väljarna att veta att hon inte har låtit denna relation påverka sitt arbete i Europaparlamentet", skriver Expressen.