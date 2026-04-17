Teodorescu om sin hemliga finansiär: "Kommer inte berätta"

Uppgifterna om det hemliga stödet till Alice Teodorescu Måwe finns i ett dokument från Europaparlamentet, där den 41-åriga Israelaktivisten själv redovisar att hon får löpande ekonomiskt bidrag från en privat donator.

Pengarna uppges gå till "privata säkerhetsåtgärder".

Avslöjandet om Teodorescus hemliga finansiär har väckt kritik – till och med från Expressen.

"Det stinker", skrev tidningen i en ledarartikel nyligen.

Men när frågor om saken ställs i SVT:s program "30 minuter" avböjer Teodorescu att gå in på detaljer.

– Jag kommer inte kunna berätta någonting om det här. Det riskerar min säkerhet, säger politikern.

Hon framhåller samtidigt att hon följt regelverket.

– Jag har följt de regler som parlamentet har. Mitt parti har gjort en intressegranskning av den här donatorn.

I intervjun anklagade Teodorescu också dem som kritiserar Israel för att vara antisemiter.

– Det är ju antisemitiskt att alltid välja ut just Israel, sade hon.

På frågor om vem som ligger bakom stödet, hur mycket pengar det rör sig om eller vilken typ av aktör det handlar om, vill hon inte ge några svar.

– Det kommer jag inte kunna berätta av den enkla anledningen att det här rör min och min familjs säkerhet.

Teodorescu hävdar att även detaljer kring upplägget kan innebära risker.

– Alla detaljer kring ett säkert upplägg påverkar säkerheten negativt och anledningen till att jag vidtar de här åtgärderna är att jag har ett skyddsbehov.

Kritiken handlar bland annat om att väljarna inte kan avgöra om relationen till donatorn påverkar hennes arbete. Teodorescu Måwe svarar att även hotbilden måste vägas in.

– Väljarna kan inte heller veta om det skulle vara så att jag självcensurerar mig av rädsla eller hoppar av mitt uppdrag därför att den här hotnivån blir för hög.