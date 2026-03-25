Teodorescus finansiär
Bryssel-kollegor kräver svar om Teodorescus hemliga finansiär

Publicerad 25 mars 2026 kl 18.14

Inrikes. Kritiken växer i EU-parlamentet mot KD-politikern Alice Teodorescu Måwe. Flera ledamöter reagerar på att hon finansieras av en anonym givare – och att KD vägrar berätta vem det är.

Israelaktivisten Alice Teodorescu Måwes säkerhetsarrangemang, som finansieras av en hemlig donator, möter nu kritik från andra EU-parlamentariker.

Upplägget försvaras av Kristdemokraterna – men ifrågasätts av kollegor i Bryssel som kritiserar bristen på insyn.

– Vi sitter här på ett förtroendeuppdrag. Väljarna ska kunna lita på att vi företräder deras intressen. Därför måste alla sådana här bidrag redovisas, säger V-ledamoten Hanna Gedin till Dagens ETC.

Europaparlamentet har enligt uppgift godkänt lösningen i förväg. Samtidigt väcker den anonyma finansieringen frågor.

– Jag har aldrig tidigare varit med om att någon säger att de får privat stöd för personlig säkerhet. Det är märkligt, säger lobbygranskaren Bram Vranken till Flamman.

Pär Holmgren (MP) säger till Dagens ETC att är fel att politiker har hemliga donatorer, även om han inte vill ifrågasätta bedömningen att Teodorescu Måwes har behov av säkerhetsarrangemang.

Nyheter från förstasidan

Journalistförbundet stoppar ny opinionsmätning – sist fick Miljöpartiet 41 procent

Journalisternas partisympatier är hemliga sedan år 2012. Förbundet vägrar delta, enligt forskarna.0 

Ekonominyheter

"Skrämmande": Växande vreden när storbankerna stoppar kontanter och stänger konton

Allt fler får nog av terrorn.. "Banken har slutat vara en servicepartner och blivit en fientlig kontrollmakt."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.