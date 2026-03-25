Bryssel-kollegor kräver svar om Teodorescus hemliga finansiär

Israelaktivisten Alice Teodorescu Måwes säkerhetsarrangemang, som finansieras av en hemlig donator, möter nu kritik från andra EU-parlamentariker.

Upplägget försvaras av Kristdemokraterna – men ifrågasätts av kollegor i Bryssel som kritiserar bristen på insyn.

– Vi sitter här på ett förtroendeuppdrag. Väljarna ska kunna lita på att vi företräder deras intressen. Därför måste alla sådana här bidrag redovisas, säger V-ledamoten Hanna Gedin till Dagens ETC.

Europaparlamentet har enligt uppgift godkänt lösningen i förväg. Samtidigt väcker den anonyma finansieringen frågor.

– Jag har aldrig tidigare varit med om att någon säger att de får privat stöd för personlig säkerhet. Det är märkligt, säger lobbygranskaren Bram Vranken till Flamman.

Pär Holmgren (MP) säger till Dagens ETC att är fel att politiker har hemliga donatorer, även om han inte vill ifrågasätta bedömningen att Teodorescu Måwes har behov av säkerhetsarrangemang.