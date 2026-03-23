Teodorescu vägrar berätta vem hennes hemliga finansiär är

Alice Teodorescu Måwe kan som EU-parlamentariker plocka ut cirka 200.000 kronor netto i månaden från EU om man räknar med med "kontorsbidrag", "dagtraktamente" och liknande politikerförmåner.

Nyligen framkom att den KD-anknutna profilen – som i princip bara ägnar sig åt att stötta Israel – tar emot "löpande finansiellt stöd" från en hemlig privat finansiär.

Uppgifterna framkom av Teodorescus ekonomiska redovisning till Europaparlamentets talman. Där anges att hon får "pågående finansiellt stöd från en privat donator relaterat till hennes personliga säkerhetsarrangemang". Någon närmare information om givaren eller beloppen framgår inte.

När hon får frågor om finansieringen vill hon inte gå in på detaljer.

– Eftersom det handlar om min säkerhet så kommer jag inte gå in ytterligare på det, säger Alice Teodorescu Måwe i en intervju med Dagens Nyheter.

Hon betonar samtidigt att hanteringen har granskats.

– Jag har fått det godkänt och hela processen har gått igenom parlamentet och jag har såklart parallellt också informerat partiet, säger hon till DN.

Vem finansiären är eller hur stora summorna är har inte redovisats, och till och med Expressens ledarsida noterar att upplägget väcker frågor.

"Det stinker", skriver tidningen i en ledarartikel.

Säkerheten för EU-parlamentariker hanteras normalt av parlamentet och nationella myndigheter.