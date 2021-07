Kritik mot att Nick Fuentes stängs av från Twitter

I våras rapporterade Fria Tider om hur Nick Fuentes, som är en ledare för den så kallade groyperrörelsen i USA, hade hamnat på en statlig "no fly list" och inte längre tilläts resa med flyg.

Fuentes har utsatts för stark censur, men lyckades behålla sitt Twitter-konto. Åtminstone fram till nu – häromdagen blev han nämligen avstängd.

Blockeringen skedde efter att de judiska organisationerna Anti-​Defamation League och Southern Poverty Law Center – som motsvarar vänsterextrema Expo i Sverige – hade publicerat artiklar som stämplar Nick Fuentes som rasist, högerextremist, antisemit och liknande.

Men även Fuentes mest hätska motståndare inom den så kallade konservativa rörelsen, som Ben Shapiro och Dinesh D'Souza, kritiserar nu något oväntat Twitters blockering.

Nick Fuentes is a garbage person with garbage beliefs. Twitter is also filled with lots of garbage people with garbage beliefs. Only certain people get banned. Nobody should trust Twitter's supposed free speech neutrality.

That little twerp #NickFuentes is now the Rosa Parks of the civil liberties struggle in America. This is more than he deserves, but it’s a distinction the Left and the digital censors have unwittingly conferred on him

— Dinesh D'Souza (@DineshDSouza) July 9, 2021