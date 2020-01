Kronofogden uppgraderar e-tjänst för skuldsanering

Den nya e-tjänsten lanseras på måndagen och heter "ansökan om skuldsanering", skriver Kronofogden på sin hemsida. Den ersätter en äldre e-tjänst och ska ha bättre prestanda för att klara av den kraftigt växande efterfrågan.

År 2019 blev året då svensken på allvar fick smak för skuldsanering, trots obefintlig arbetslöshet och högkonjunktur. Totalt ansökte 10.900 personer hos Kronofogden vilket var rekord.

Via den nya tjänsten kan den som vill slippa betala en skuld enkelt logga in och ansöka via bank-id. Kronofogden tar därefter beslut om att befria den som ansöker från skyldighet att betala alla sina skulder.

Den som ser till att leva på existensminimum vid tillfället för ansökan får normalt en skuldsanering utan avbetalningsplan. Då betalar personen inte av något alls på dina skulder, om han eller hon inte är företagare för då måste man alltid betala.

När skuldsaneringen löper ut försvinner skulderna som ingick i saneringen, dvs. normalt alla personens skulder.

Att beviljas skuldsanering var tidigare mycket svårt men i takt med att en växande väljarskara ur den så kallade medelklassen började få problem med sina bolån har praxis lättats upp. Bland annat har ett antal individer som ägnat sig åt så kallade spekulationsköp av bostadsrätter de senaste åren fått skuldsanering.

År 2016 kom en lag som gör att alla i princip har en rättighet att begära ut en skuldsanering i livet. Det finns dock undantag. Misslyckade företagare och utlandssvenskar omfattas exempelvis inte av den nya lagstiftningen.